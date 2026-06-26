РlayСity оштрафувало онлайн-казино на 4,3 млн гривень

Державне агентство, що здійснює нагляд у сфері азартних ігор, застосувало фінансову санкцію у розмірі понад 4,3 млн гривень до онлайн-казино "Gorilla" через грубі порушення профільного законодавства.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Рlaycity.

Рішення про стягнення штрафу було ухвалене за результатами позапланової перевірки організатора азартних ігор. Ініціатором контрольних заходів стало звернення громадянина, яке виявило низку порушень у діяльності компанії.

Під час перевірки фахівці агентства зафіксували, що оператор допустив до участі в азартній грі особу, яка внесена до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор. Допуск таких гравців до участі в азартних іграх є серйозним порушенням законодавства, спрямованим на захист вразливих верств населення.

Окрім цього, компанія "Gorilla" порушила фінансові зобов'язання перед державою, несвоєчасно внісши щорічний ліцензійний платіж. Ці дії вказують на ігнорування організатором як соціальних норм, так і процедурних вимог ринку. Системний нагляд за організаторами азартних ігор здійснюється для того, щоб компанії дотримувалися правил, а права гравців залишалися захищеними.

Дотримання ліцензійних умов та заборона на доступ до гри особам, що перебувають у відповідному реєстрі, є фундаментом легального та безпечного функціонування гемблінг-ринку в країні.

Нагадаємо, державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity запустило онлайн-інструмент для скарг на незаконну рекламу азартних ігор.