PlayCity оштрафувало оператора азартних ігор на 4,3 млн грн

В Україні організатора азартних ігор оштрафували на 4,3 млн грн через порушення вимог законодавства.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба держагентства.

Перевірки ринку азартних ігор

Як повідомили у PlayCity, порушення виявили після звернення одного з гравців. Під час позапланової перевірки фахівці встановили, що користувач поповнював свій ігровий рахунок банківською карткою, яка належала третій особі.

У відомстві наголосили, що організатори азартних ігор зобов’язані забезпечувати належний контроль платіжних операцій та не допускати використання чужих платіжних засобів.

У PlayCity також зазначили, що продовжують системно контролювати дотримання вимог законодавства на ринку азартних ігор. Від початку 2026 року регулятор уже провів 7 планових та 4 позапланові перевірки операторів гемблінгу.

Про PlayCity

PlayCity — це державне агентство з регулювання азартних ігор та лотерей в Україні, створене у 2025 році (на заміну КРАІЛ) для контролю ринку гемблінгу, боротьби з нелегальними казино та впровадження автоматизованої системи онлайн-моніторингу. Агентство працює під контролем Мінцифри, цифровізує ліцензування та захищає права гравців.

Нагадаємо, державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity запустило онлайн-інструмент для скарг на незаконну рекламу азартних ігор.