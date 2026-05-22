На кордоні з Польщею обмежать рух вантажівок через ремонт

Пункт пропуску "Рава-Руська – Хребенне"
На кордоні України та Польщі тимчасово змінять рух вантажівок / Урядовий портал

У пункті пропуску “Шегині–Медика” на українсько-польському кордоні тимчасово ускладнять рух вантажного транспорту через ремонтні роботи з укладання асфальту. 

 Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Держприкордонслужби.

Логістика на кордоні ускладнюється

За інформацією польської сторони, 23 травня 2026 року з 07:00 до 19:00 за місцевим часом у пункті пропуску триватимуть ремонтні роботи з укладання асфальту на смугах руху для вантажного транспорту в напрямку в’їзду до Республіки Польща (виїзд з України).

У цей період оформлення та пропуск вантажівок здійснюватиметься у сповільненому режимі через смугу, призначену для автобусів.

Водіїв просять врахувати зазначену інформацію під час планування маршруту.

Нагадаємо, у Теребовлі Тернопільської області обмежать рух транспорту на ділянці міжнародної траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече через капітальний ремонт мосту. Обмеження діятимуть рік.

Автор:
Ольга Опенько