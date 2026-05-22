На границе с Польшей ограничат движение грузовиков из-за ремонта

Пункт пропуска "Рава-Русская – Позвоночное"
На границе Украины и Польши временно изменят движение грузовиков / Правительственный портал

В пункте пропуска "Шегини-Медика" на украинско-польской границе временно усложнят движение грузового транспорта из-за ремонтных работ по укладке асфальта.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы.

Логистика на границе усложняется

По информации польской стороны, 23 мая 2026 с 07:00 до 19:00 по местному времени в пункте пропуска будут продолжаться ремонтные работы по укладке асфальта на полосах движения для грузового транспорта в направлении въезда в Республику Польша (выезд из Украины).

В этот период оформление и пропуск грузовиков будет производиться в замедленном режиме через полосу, предназначенную для автобусов.

Водителей просят учесть указанную информацию при планировании маршрута.

Напомним, в Теребовле Тернопольской области ограничат движение транспорта на   участке международной трассы М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече из-за капитального ремонта моста. Ограничения будут действовать в год.

Автор:
Ольга Опенько