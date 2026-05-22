В Украине изменяют правила бронирования: Минэкономики повышает критерий зарплаты и внедряет новые ограничения

Военный билет
В Украине изменяют правила бронирования / Министерство обороны Украины

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства готовит изменения в системе бронирования работников критических предприятий. В том числе минимальный порог заработной платы. Соответствующее постановление правительства находится на этапе согласования.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев во время встречи с журналистами.

Первое изменение: Поднятие зарплатного критерия

Правительство принимает решение о повышении минимального порога официальной заработной платы, необходимой для получения права на бронирование сотрудников.

"Поднимаем зарплатный критерий. То есть сейчас он 2,5 минимальных зарплат, будет 3. То есть это 25 941", — заявил министр.

Для адаптации к этой норме бизнес будет иметь переходный период:

"У компаний будет время, чтобы подготовиться. То есть начать выплачивать новую зарплату за июнь и в июле уже можно будет учитывать этот критерий. То есть мы планируем так, чтобы за 3 месяца переутвердить критичность всем компаниям, включая этот критерий", — пояснил Алексей Соболев.

При этом глава Минэкономики подчеркнул, что для предприятий, работающих в непосредственной близости от зоны боевых действий, условия не изменятся.

Вторая смена: Учет квот только по основному месту работы

Второе крупное изменение касается совместителей и призвано устранить схемы, когда предприятия из-за трудоустройства людей на неполные ставки бронировали военнообязанных сверх разрешенных лимитов.

Теперь в квоту военнообязанных, от которой высчитывают разрешенные 50% для бронирования, лицо будет учитываться исключительно на предприятии только по одному месту работы. По словам Алексея Соболева, такой шаг позволит полностью выровнять систему и сделать ее более честной.

"Постановление будет опубликовано до конца месяца. То есть, где-то в середине июня компаниям нужно будет привести свои балансы забронированных в соответствие с новыми условиями", — отметил министр.

Третье действие: Просмотр критериев критичности

Соболев рассказал, что центральные и региональные органы власти обязаны в течение месяца пересмотреть и переутвердить свои критерии для определения предприятий критически важными.

Новые требования должны обязательно согласовать с Министерством обороны и Министерством экономики, чтобы обеспечить стабильную работу действительно важных для военного положения объектов.

В Минэкономики уточняют, что речь идет о критериях, по которым определяется, имеет ли предприятие действительно важное значение для работы экономики, обороноспособности, безопасности или обеспечения базовых потребностей населения.

В частности могут учитываться роль предприятия в выполнении государственных задач, обеспечении критических услуг, производстве необходимой продукции, поддержании инфраструктуры, занятости и стабильной работе общин.

Кроме того,   в трехмесячный срок от вступления изменений в силу будет пересмотрен статус всех предприятий, которые уже были определены критически важными соответствующими органами власти. Это позволит обновить систему и сохранить бронирование для компаний, учреждений и организаций, от работы которых реально зависит экономика, обороноспособность и жизнедеятельность общин.

Важно: на протяжении всего переходного периода уточнение и пересмотр критичности вплоть до принятия нового решения действующая критичность предприятий сохраняется. Также сохраняется действующее бронирование военнообязанных по этим предприятиям. Следовательно, у предприятий есть время, чтобы подтвердить свою критичность по обновленным критериям.

Изменения в бронировании

В последнее время в СМИ участилась информация о том, что в Украине планируется сократить количество забронированных работников на предприятиях.

Одни источники говорят о сокращении квот бронированных на критических предприятиях, другие – о сокращении   перечня таких предприятий, третьи – вообще о снятии брони со всех предприятий, за исключением оборонных и энергетических. Также уже анонсируются проверки забронированных.

Заметим, что практически все изменения в порядок бронирования можно ввести постановлением правительства. Но снижение возраста мобилизации должна приниматься Верховной Радой. Так, Кабмин расширил основания для бронирования от мобилизации 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и разрешил бронировать сотрудников производителям дронов разных типов.

Ранее сообщалось, что в Украине фиксируется дефицит кадров на государственной службе - в настоящее время насчитывается около 30,6 тыс. вакантных должностей. Одной из ключевых причин является ограничение на   бронирование военнообязанных работников на уровне 50%.

Автор:
Максим Кольц , Анна Мурашко , Светлана Манько