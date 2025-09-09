Запланована подія 2

Правительство расширило основания для бронирования сотрудников от мобилизации: кого касается

военный билет
Правительство расширило основания для бронирования от мобилизации

Правительство расширило основания для бронирования от мобилизации 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и разрешило бронировать сотрудников производителям дронов разных типов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Отмечается, что правительство предусмотрело возможность бронирования всех работников критически важных предприятий, работающих на территориях, где ведутся или велись боевые действия, а также в сферах, связанных с ОПК.

В Минэкономики отмечают, что бизнес, обеспечивающий жизнедеятельность регионов и работающий на прифронтовых территориях, получит возможность сохранить кадры, а экономический эффект от решения (сохраненный ВВП и налоговые поступления) может составить около 2,25 млрд грн в год.

Главное в постановлении

Как говорится в постановлении Кабмина №1106, критерии критически важных предприятий, имеющих право на бронирование, дополнили следующим пунктом: "предприятия, учреждения и организации, выполняющие государственные контракты (договоры) по производству беспилотных систем (беспилотных 2 авиационных комплексов, беспилотных летательных аппаратов, беспилотных летательных аппаратов, беспилотных техники, боеприпасов, их составных частей и других товаров оборонного назначения под заказ Администрации Госспецсвязи, других государственных заказчиков в сфере обороны (в том числе их служб государственного заказчика)".

Также правительство уточнило норму о бронировании 100% работников критически важных предприятий в регионах прифронтовых. Бронирование может производиться "на территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы".

Напомним, теперь критически важные предприятия в ключевых сферах - энергетики, связи, медицины, транспорта, обеспечения войска, производства товаров первой необходимости - которые расположены и работают на прифронтовых территориях, смогут забронировать 100% работников на портале "Дія".

Как забронировать работника на портале "Дія"?

  1. Критически важное предприятие, работающее на территории возможных или активных боевых действий, обращается в областную военную администрацию с просьбой увеличить объем бронирования до 100%.
  2. Областная военная администрация проверяет фактическую деятельность предприятия и в случае положительного решения обращается в государственный орган, который определил предприятие критически важным.
  3. Государственный орган средствами портала Дія увеличивает предел бронирования до 100%.
  4. Предприятие через портал "Дія" дополнительно бронирует всех работников.

Статус о бронировании работника автоматически появится в его приложении "Резерв+". Бронирование для работников критически важных предприятий сохраняется до 12 месяцев.

Автор:
Светлана Манько