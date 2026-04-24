Завод в Сумах признали банкротом: долги предприятия превысили 3 млрд грн

банкротство
Правительство упрощает процедуру банкротства для малого бизнеса / Depositphotos

Хозяйственный суд Сумской области официально признал Дочернее предприятие "Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб" (ГП "Завод ОБ и ВТ") банкротом. Суд открыл ликвидационную процедуру сроком 12 месяцев.

Как сообщает Delo.ua , об этом говорится в постановлении Хозяйственного суду.

Решение было принято из-за финансовой несостоятельности предприятия и отсутствия перспектив для возобновления его деятельности. Анализ состояния завода подтвердил убыточность и общую негативную тенденцию развития.

Миллиардные долги и социальное напряжение

Согласно постановлению Северного апелляционного хозяйственного суда, общая сумма задолженности завода превышает 3 млрд. грн. Среди крупнейших кредиторов:

  • ООО "Кленовый лист": 2,66 млрд грн;
  • ООО "Интер Гроус Инвестментс Лимитед": 324,6 млн грн;
  • ООО "ТГАЗ": 92,6 млн грн;
  • АО "Сумыоблэнерго": 51,9 млн. грн.

Отдельной проблемой остается задолженность перед работниками. По состоянию на апрель 2026 года завод занимает 30 место в списке крупнейших должников по заработной плате в Украине. Сумма долга составляет 14,83 млн грн, а в исполнительной службе находится 183 производства.

Национализация и связь с РФ

"Завод ОБ и ВТ" принадлежал Владимиру Лукьяненко-старшему, а распоряжаться активами мог его сын - гражданин РФ Владимир Лукьяненко-младший.

В мае 2025 года Апелляционная палата ВАКС взыскала 100% уставного капитала предприятия (305 млн грн) в доход государства. Кроме того, в пользу государства были взысканы акции АО "Сумское НПО" и АО "Сумское НПО - Инжиниринг".

Процедура ликвидации подразумевает распродажу имущества компании для частичного погашения претензий кредиторов и выплаты задолженностей работникам, хотя большой размер долгов делает полный расчет маловероятным.

Напомним, на Днепропетровщине за 300 млн грн продают имущество обанкротившегося завода минудобрений. Имущественный комплекс ЧАО "Днепровский завод минеральных удобрений" в Каменском реализуют через систему Prozorro.Продажи в рамках процедуры банкротства

Автор:
Максим Кольц