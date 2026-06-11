В России остановил работу Куйбышевский НПЗ после атаки дронов

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) компании "Роснефть" в Самарской области РФ приостановил переработку нефти после атаки беспилотников 10 июня.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, повреждения и пожары вывели из строя две установки первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5, каждая из которых способна перерабатывать около 10 тыс. тонн сырья в сутки.

В 2024 году завод переработал почти 5 млн тонн нефти и произвел около 800 тысяч тонн бензина, 1,5 млн тонн дизеля и более 1 млн тонн мазута.

Атака на Куйбышевский НПЗ: что известно

Удар по нефтеперерабатывающему заводу "Куйбышевский", поражение цели и пожар на территории предприятия, подтвердил Генштаб ВСУ, а Силы специальных операций добавили , что операцию по поражению объекта российской государственной компании "Роснефть" примерно в 1000 километрах от линии боевого столкновения провели совместно с СБС и ГУР.

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод является частью Самарского нефтеперерабатывающего центра "Роснефти", в который также входят заводы в Новокуйбышевской и Сызранской областях. Сызранский НПЗ не работает с 21 мая после повреждения оборудования в результате атаки БПЛА. Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу 18 апреля после атаки дрона и сейчас работает с пониженной производительностью.

Ключевые НПЗ в центральной части России приостановили работу

Практически все основные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России были вынуждены остановить или сократить производство топлива после ударов украинских дронов за последние две недели.

Среди нефтеперерабатывающих заводов, ставших целями для украинских дронов — Киришский НПЗ, Московский и Рязанский НПЗ, а также заводы в Нижнем Новгороде и Ярославле.

Это составляет около четверти общих нефтеперерабатывающих мощностей России.

Согласно подсчетам Bloomberg, в мае Украина установила рекорд за все время войны, атаковав российские НПЗ 16 раз в течение месяца. Также более 10 ударов пришлось на нефтепроводы, нефтебазы и порты. Это спровоцировало падение объемов переработки сырья до минимального уровня за последние 16 лет и создало реальные риски внутреннего дефицита горючего в РФ в преддверии летнего сезона.