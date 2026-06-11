У Росії зупинив роботу Куйбишевський НПЗ після атаки дронів

Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) компанії "Роснефть" у Самарській області РФ зупинив переробку нафти після атаки безпілотників 10 червня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, пошкодження та пожежі вивели з ладу дві установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5, кожна з яких здатна переробляти близько 10 тис. тонн сировини на добу.

У 2024 році завод переробив майже 5 млн тонн нафти та виробив близько 800 тисяч тонн бензину, 1,5 млн тонн дизеля та понад 1 млн тонн мазуту.

Атака на Куйбишевський НПЗ: що відомо

Удар по нафтопереробному заводу "Куйбишевський", ураження цілі та пожежу на території підприємства, підтвердив Генштаб ЗСУ, а Сили спеціальних операцій додали , що операцію з ураження об’єкта російської державної компанії "Роснефть" приблизно за 1000 кілометрів від лінії бойового зіткнення провели спільно з СБС та ГУР.

Куйбишевський нафтопереробний завод є частиною Самарського нафтопереробного центру "Роснефти", до якого також входять заводи в Новокуйбишевську та Сизранській областях. Сизранський НПЗ не працює з 21 травня після пошкодження обладнання внаслідок атаки БПЛА. Новокуйбишевський нафтопереробний завод призупинив роботу 18 квітня після атаки дрона й наразі працює зі зниженою продуктивністю.

Ключові НПЗ у центральній частині Росії зупинили роботу

Практично всі основні нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після ударів українських дронів за останні два тижні.

Серед нафтопереробних заводів, що стали цілями для українських дронів, — Кіриський НПЗ, Московський і Рязанський НПЗ, а також заводи в Нижньому Новгороді та Ярославлі.

Це становить близько чверті загальних нафтопереробних потужностей Росії

Згідно з підрахунками Bloomberg, у травні Україна встановила рекорд за весь час війни, атакувавши російські НПЗ 16 разів протягом місяця. Також понад 10 ударів припало на нафтопроводи, нафтобази та порти. Це спровокувало падіння обсягів переробки сировини до мінімального рівня за останні 16 років та створило реальні ризики внутрішнього дефіциту пального в РФ напередодні літнього сезону.