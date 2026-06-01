Росія опинилася під загрозою дефіциту пального після рекордних атак України по НПЗ

Масштабна кампанія ударів українських безпілотників по паливно-енергетичному комплексу країни-агресора у травні 2026 року досягла рекордних показників. Під ударами опинилися вісім із десяти найбільших нафтопереробних заводів росії, що спрокувало падіння обсягів переробки сировини до мінімального рівня за останні 16 років та створило реальні ризики внутрішнього дефіциту пального в РФ напередодні літнього сезону.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

За підрахунками журналістів, які базуються на офіційних заявах обох держав, протягом травня Україна здійснила щонайменше 16 результативних атак на російські паливні об'єкти, а загальна кількість ударів по нафтових активах (включаючи термінали та насосні станції) сягнула рекордної позначки у 30 разів.

Зміна тактики ЗСУ та масштаби падіння виробництва

Цього року українські сили змінили стратегію: замість первинних установок переробки нафти, які росіяни навчилися швидко латати, дрони тепер цілять у складні вторинні технологічні вузли. Їхнє відновлення в умовах жорстких західних санкцій є надзвичайно дорогим та тривалим через неможливість легально імпортувати іноземні комплектуючі.

Головні наслідки травневих ударів для ринку РФ:

Інтенсивне знищення: Київ повторно б'є по одних і тих самих об'єктах. Наприклад, Ярославський НПЗ "ЯНОС" (спільна власність "Роснефти" та "Газпром нефти") атакували тричі за місяць, а заводи "Лукойлу" у Нижньому Новгороді та Пермі — по два рази кожен.

Обвал переробки: за даними аналітичної компанії OilX, середньодобова переробка нафти в РФ у травні впала до 4,58 мільйона барелів. Це на 13% (або на 700 тисяч барелів на добу) менше, ніж торік, і є найгіршим показником з жовтня 2009 року.

Експортні заборони: намагаючись врятувати внутрішній ринок, Кремль запровадив повну заборону на експорт авіаційного гасу до кінця листопада, на додачу до вже чинної заборони на продаж бензину за кордон.

За даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, ознаки паливної кризи вже проявляються. Щоденні обсяги преміального бензину АІ-95, виставлені на продаж у європейській частині РФ, скоротилися втричі порівняно з минулим роком, а біржова ціна на цей вид палива підскочила більш ніж на 20%. Це б'є по незалежних мережах АЗС, які не мають власних нафтобаз і ризикують залишитися без товару. Наразі обмеження на купівлю пального вже запровадили в окупованому Криму.

Нагадаємо, Україна атакувала один з найбільших НПЗ в Росії за 700 кілометрів від кордону. Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив успішне ураження стратегічного об'єкта нафтової сфери у російському місті Ярославль.