У бюджеті РФ виникла діра на $28 млрд через зростання витрат на війну

Витрати Росії на війну проти України у 2026 році можуть перевищити затверджений бюджет щонайменше на 2 трлн рублів, або близько $28 млрд.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє Financial Times із посиланням на лист міністра фінансів РФ Антона Сілуанова.

За даними видання, у лютому російський Мінфін оцінив можливу перевитрату на війну у 2 трлн рублів, але за "негативного сценарію" ця сума може зрости до 4 трлн рублів уже цього року. Аналогічні перевищення витрат прогнозують і на 2027–2028 роки.

У документі Мінфін РФ запропонував заморозити частину невійськових витрат: 2,9 трлн рублів у 2026 році, 5,4 трлн рублів у 2027-му та 7,1 трлн рублів у 2028-му. Таким чином Кремль намагається компенсувати стрімке зростання витрат на оборону та безпеку.

У 2026 році Росія вже заклала на оборону та силовий блок 16,84 трлн рублів — це майже 40% федерального бюджету. Попри це, за перші чотири місяці року дефіцит бюджету РФ сягнув 5,9 трлн рублів, або 2,5% ВВП. Financial Times зазначає, що це найбільший дефіцит із початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Додатковий тиск на бюджет створює уповільнення економіки. Міністерство економіки РФ погіршило прогноз зростання ВВП на 2026 рік із 1,3% до 0,4%. На 2027 рік прогнозують зростання лише на 1,4%.

Сам Сілуанов визнав необхідність перегляду бюджету через "зміни макроекономічних умов" та потребу спрямовувати додаткові ресурси на пріоритетні напрями. Він також допустив нові скорочення витрат.

Окремі російські чиновники вже відкрито говорять про негативний вплив війни на економіку. Депутат Держдуми Ренат Сулейманов заявив, що 40% бюджету, спрямовані на оборону та безпеку, обмежують можливості для інвестицій, соціальних витрат та економічного розвитку.

За оцінками експертів, навіть зростання цін на нафту після загострення на Близькому Сході навряд чи дозволить Росії повністю покрити додаткові витрати на війну.

Додамо, у березні доходи Росії від нафти та газу, впали на 52% порівняно з аналогічним місяцем 2025 року - до 520 млрд рублів ($6,4 млрд).