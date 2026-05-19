Економіка Росії опинилася у глухому куті через рекордний брак працівників

Росія зіткнулася із гострим дефіцитом робочої сили, який роками обмежуватиме її економічний розвиток. Головними причинами кадрового голоду стали масштабні втрати у війні проти України, масова еміграція та загальне старіння населення країни-агресора.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Російська влада регулярно хвалиться рекордно низьким рівнем безробіття (2,2%). Проте економісти наголошують, що це свідчить не про успіх, а про те, що вільних людських ресурсів у країні взагалі не залишилося. За оцінками Bloomberg Economics, Росії вже зараз потрібно додатково 1,5 мільйона працівників для відновлення балансу, а Російський союз промисловців і підприємців прогнозує дефіцит у 3 мільйони людей до 2030 року.

Чому зникли працівники

Повномасштабне вторгнення в Україну, яке триває вже п'ятий рік, значно загострило кризу. За даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень, втрати РФ (вбиті та поранені) досягли приблизно 1,2 млн осіб (із них до 325 тисяч вбитими на початок року). Окрім того, від 700 до 900 тисяч росіян мобілізовані до армії, а ще близько 400 тисяч працездатних громадян виїхали з країни через еміграцію.

Проте експерти зазначають, що навіть у разі припинення бойових дій криза нікуди не зникне:

На ринок праці зараз виходить дуже нечисленне покоління, народжене в період розпаду СРСР, коли народжуваність стрімко впала.

Підвищення пенсійного віку у 2019 році тимчасово затримало людей на робочих місцях, але призвело до старіння кадрів. Кількість молодих працівників (віком 25–39 років) скоротилася одразу на 4 мільйони.

Через посилення міграційної політики та знецінення рубля кількість тимчасових іноземних робітників у РФ зменшилася приблизно на 1 мільйон порівняно з початком 2022 року.

Наслідки кризи

Економісти попереджають, що ультранизьке безробіття перетворилося на головну проблему російської економіки. Брак людей обмежує обсяги виробництва як у цивільному, так і в оборонно-промисловому секторах. Щоб утримати хоч якихось фахівців, підприємства змушені підвищувати зарплати швидше, ніж зростає продуктивність праці, що розганяє інфляцію і заважає Центробанку РФ її приборкати.

"Для ринку праці це не просто тимчасова криза, а нова нормальність на десятиліття", — підсумовують демографи.

