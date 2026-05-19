Экономика России оказалась в тупике из-за рекордной нехватки работников

Рабочий
Экономика России оказалась в тупике из-за рекордной нехватки работников / Unsplash

Россия столкнулась с острым дефицитом рабочей силы, который будет годами ограничивать ее экономическое развитие. Главными причинами кадрового голода стали масштабные потери в войне против Украины, массовая эмиграция и всеобщее старение населения страны-агрессора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Российские власти регулярно хвастаются рекордно низким уровнем безработицы (2,2%). Однако экономисты подчеркивают, что это свидетельствует не об успехе, а о том, что свободных ресурсов в стране вообще не осталось. По оценкам Bloomberg Economics, России уже сейчас нужно дополнительно 1,5 миллиона работников для восстановления баланса, а Российский союз промышленников и предпринимателей прогнозирует дефицит в 3 миллиона человек к 2030 году.

Почему исчезли работники

Полномасштабное вторжение в Украину, продолжающееся уже пятый год, значительно обострило кризис. По данным Центра стратегических и международных исследований, потери РФ (убиты и ранены) достигли примерно 1,2 млн человек (из них до 325 тысяч убиты на начало года). Кроме того, от 700 до 900 тысяч россиян мобилизованы в армию, а еще около 400 тысяч трудоспособных граждан уехали из страны из-за эмиграции.

Однако эксперты отмечают, что даже в случае прекращения боевых действий кризис никуда не исчезнет.

  • На рынок труда сейчас выходит очень малочисленное поколение, рожденное в период распада СССР, когда рождаемость стремительно упала.
  • Повышение пенсионного возраста в 2019 году временно задержало людей на рабочих местах, но привело к старению кадров. Количество молодых работников (в возрасте 25–39 лет) сократилось сразу на 4 миллиона.
  • Из-за усиления миграционной политики и обесценивания рубля количество временных иностранных рабочих в РФ уменьшилось примерно на 1 миллион по сравнению с началом 2022 года.

Последствия кризиса

Экономисты предупреждают, что ультранизкая безработица превратилась в главную проблему российской экономики. Нехватка людей ограничивает объемы производства как в гражданском, так и в оборонно-промышленном секторах. Чтобы удержать хоть каких-нибудь специалистов, предприятия вынуждены повышать зарплаты быстрее, чем растет производительность труда, что разгоняет инфляцию и мешает Центробанку РФ ее обуздать.

"Для рынка труда это не просто временный кризис, а новая нормальность на десятилетие", — заключают демографы.

Напомним, разведка перехватила секретные отчеты Кремля, согласно которым нефтяной и банковский кризис в РФ усугубляется. По внутренним оценкам российских ведомств, в стране останавливаются сотни нефтяных скважин, дефицит бюджета составил $80 млрд, а более десятка банков оказались на грани полной ликвидации из-за санкций и военных расходов.

Автор:
Максим Кольц