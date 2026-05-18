Нефтяной и банковский кризис: разведка перехватила секретные отчеты Кремля — Зеленский

Служба внешней разведки Украины получила внутренние документы РФ, раскрывающие реальное состояние российской экономики. Эти данные содержат внутреннюю оценку Кремля, которую российские власти пытаются скрыть от мира и собственного населения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Президента.

Перехваченные отчеты четко показывают глубокий кризис внутри страны-агрессора, спровоцированный войной и санкциями.

Три главных признака экономического падения России

Согласно тайным данным российских ведомств, ситуация в ключевых сферах стремительно ухудшается:

Остановка нефтяных скважин: только одна из небольших российских компаний уже закрыла около 400 скважин. Из-за технических особенностей добычи в РФ их повторный перезапуск является чрезвычайно сложным и дорогостоящим. Падение нефтепереработки: за несколько месяцев этого года объемы переработки нефти в России упали, по меньшей мере, на 10%. Это является прямым результатом ударов украинских дронов по российским НПЗ. Проблемы с банками и бюджетом: 11 российских банков готовятся к полной ликвидации, а еще восемь испытывают критические проблемы. При этом дефицит федерального бюджета РФ за первые пять месяцев текущего года уже достиг почти 80 миллиардов долларов на фоне банкротства регионов.

Схемы обхода санкций с участием компаний из США

В документах также зафиксированы попытки России привлечь зарубежный бизнес по спасению своей финансовой системы. В частности, выявлены факты налаживания вывоза зерна с временно оккупированной территории Крыма, а также другой экономической эксплуатации полуострова с участием субъектов из Соединенных Штатов.

Кроме того, Россия пытается тайно завести технологии из демократических стран в свои арктические нефтегазовые проекты. Руководитель СВР Олег Луговский получил поручение передать эту информацию международным партнерам в формате, который не навредит источникам разведки, чтобы заблокировать новые лазейки для Москвы.

Напомним, в скрытой форме в России уже три месяца продолжается системный банковский кризис. Доля проблемных активов в русском банковском секторе уже превысила 10%, что в мировой практике считается официальным порогом начала глубочайшей дестабилизации всей денежной системы страны.