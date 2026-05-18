Нафтова та банківська криза: розвідка перехопила секретні звіти Кремля — Зеленський

Служба зовнішньої розвідки України здобула внутрішні документи РФ, які розкривають реальний стан російської економіки. Ці дані містять внутрішню оцінку самого Кремля, яку російська влада намагається приховати від світу та власного населення.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву Президента.

Перехоплені звіти чітко показують глибоку кризу всередині країни-агресора, спровоковану війною та санкціями.

Три головні ознаки економічного падіння Росії

Згідно з таємними даними російських відомств, ситуація у ключових сферах стрімко погіршується:

Зупинка нафтових свердловин: тільки одна з невеликих російських компаній уже закрила близько 400 свердловин. Через технічні особливості видобутку в РФ їхній повторний перезапуск є надзвичайно складним та дорогим. Падіння нафтопереробки: за кілька місяців цього року обсяги переробки нафти в Росії впали щонайменше на 10%. Це є прямим результатом ударів українських дронів по російських НПЗ. Проблеми з банками та бюджетом: 11 російських банків готуються до повної ліквідації, а ще вісім мають критичні проблеми. При цьому дефіцит федерального бюджету РФ за перші п'ять місяців року вже досяг майже 80 мільярдів доларів на тлі банкрутства регіонів.

Схеми обходу санкцій за участю компаній зі США

У документах також зафіксовано спроби Росії залучити закордонний бізнес для порятунку своєї фінансової системи. Зокрема, виявлено факти налагодження вивезення зерна з тимчасово окупованої території Криму, а також іншої економічної експлуатації півострова за участі субʼєктів зі Сполучених Штатів.

Крім того, Росія намагається таємно завести технології з демократичних країн у свої арктичні нафтогазові проєкти. Керівник СЗР Олег Луговський отримав доручення передати цю інформацію міжнародним партнерам у форматі, який не зашкодить джерелам розвідки, аби заблокувати нові лазівки для Москви.

Нагадаємо, у прихованій формі у Росії вже три місяці триває системна банківська криза. Частка проблемних активів у російському банківському секторі вже перевищила 10%, що у світовій практиці вважається офіційним порогом початку глибокої дестабілізації всієї фінансової системи країни.