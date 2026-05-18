Энергетики получили 535 млн грн доплат за восстановление света в Украине

Правительство направило более 535 млн грн на доплаты работникам энергетической сферы, которые восстанавливали инфраструктуру после российских обстрелов в январе-марте.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение на премьер-министр Юлия Свириденко.

Как сообщается, в течение января-марта работники ежемесячно получали дополнительно по 20 тысяч гривен "на руки".

В целом из резервного фонда государственного бюджета на такие выплаты было направлено 793 млн. грн. Средства получили работники энергетической сферы, газового хозяйства, водоснабжения и водоотвода, коммунальных служб и железных дорог.

Правительство поблагодарило всех, кто ежедневно обеспечивает восстановление критической инфраструктуры и возвращает свет в украинские дома.

Напомним, в конце января министр энергетики Денис Шмигаль анонсировал дополнительные выплаты энергетикам, коммунальщикам и железнодорожникам. Эти средства станут частью специального пакета поддержки от государства на период чрезвычайной ситуации в энергосистеме.