Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

+0,12

EUR

51,26

--0,18

Наличный курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,65

51,50

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Энергетики получили 535 млн грн доплат за восстановление света в Украине

трансформатор
Сколько получили энергетики за восстановление после обстрелов / Depositphotos

Правительство направило более 535 млн грн на доплаты работникам энергетической сферы, которые восстанавливали инфраструктуру после российских обстрелов в январе-марте.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение на премьер-министр Юлия Свириденко.

Правительство выплатило компенсации энергетикам

Более 535 млн грн правительство выплатило в виде доплат энергетикам, работавшим над восстановлением поврежденной инфраструктуры после российских обстрелов.

Как сообщается, в течение января-марта работники ежемесячно получали дополнительно по 20 тысяч гривен "на руки".

В целом из резервного фонда государственного бюджета на такие выплаты было направлено 793 млн. грн. Средства получили работники энергетической сферы, газового хозяйства, водоснабжения и водоотвода, коммунальных служб и железных дорог.

Правительство поблагодарило всех, кто ежедневно обеспечивает восстановление критической инфраструктуры и возвращает свет в украинские дома.

Напомним, в конце января министр энергетики Денис Шмигаль анонсировал дополнительные выплаты энергетикам, коммунальщикам и железнодорожникам. Эти средства станут частью специального пакета поддержки от государства на период чрезвычайной ситуации в энергосистеме.

Автор:
Ольга Опенько