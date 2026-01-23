Плюс 20 000 грн к зарплате: государство вводит дополнительные выплаты для энергетиков и коммунальщиков

Украинские энергетики, коммунальщики и железнодорожники будут ежемесячно получать дополнительную выплату в размере 20 тысяч гривен. Эти средства станут частью специального пакета поддержки от государства на период чрезвычайной ситуации в энергосистеме.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министра — министра энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Кто имеет право на выплаты?

Важно, что помощь касается работников предприятий всех форм собственности (как государственных, так и частных).

Доплату получат специалисты следующих отраслей:

топливно-энергетического комплекса;

жилищно-коммунального хозяйства:

"Укрзализныци" — от бригадиров до рядовых специалистов, непосредственно вовлеченных в восстановительные работы.

Как работает механизм получения денежных средств?

Процесс максимально цифровизирован во избежание бюрократии и очередей. Алгоритм выглядит так:

Создается единый список компаний, выполняющих критически принципиальные работы. Предприятие представляет списки работников через специальный портал. Каждый специалист получит подтверждение своего права на выплату через приложение " Дія" или с помощью SMS. Деньги автоматически поступят на уже действующие банковские счета работников в месяце, следующем за тем, в котором проводились работы.

Государство берет на себя финансовую нагрузку, чтобы поддержать тех, кто ежедневно работает над восстановлением света, тепла и железнодорожного сообщения во время энергетических вызовов.

Как уточнила премьер Юлия Свириденко, первые выплаты по поддержке работников аварийно-ремонтных бригад поступят в феврале.

"Люди, которые работают круглосуточно в чрезвычайно сложных условиях, в мороз, часто под обстрелами, с постоянным риском для жизни, заслуживают благодарности государства. Именно благодаря их работе свет и тепло возвращаются в дома украинцев в рекордные сроки после самых сложных массированных атак", - отметила глава правительства.

Также правительство приняло решение выделить семи регионам 2,56 млрд грн из резервного фонда госбюджета на срочную закупку оборудования мобильного распределенного поколения. За эти средства будут приобретены генераторы большой мощности, способные производить как тепло, так и электроэнергию.