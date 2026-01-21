Запланована подія 2

Кабмін спрямував 2,56 млрд грн на закупівлю генераторів великої потужності: які регіони отримають кошти

мобільні генератори
7 областей отримають кошти на мобільні генератори. / Мінрозвитку громад і територій

Уряд ухвалив рішення виділити семи регіонам 2,56 млрд грн з резервного фонду держбюджету на термінову закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації. За ці кошти будуть придбані генераторів великої потужності, здатні виробляти як тепло, так і електроенергію.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

"Залучаємо всі можливі ресурси для нарощення розподіленої генерації в умовах складної ситуації в енергетиці", — зазначила глава уряду.

Хто отримає допомогу?

Пріоритет надано регіонам, які перебувають під постійним тиском ворога: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Харківська та Чернігівська області.

Головна особливість цього обладнання — мобільність. Якщо ситуація в одному з регіонів стабілізується, а в іншому стане критичною, установки можна буде швидко переспрямувати туди, де вони потрібні найбільше.

Жодної бюрократії

За словами Свириденко, закупівлі відбуватимуться за спрощеними процедурами. Уряд вже визначив відповідального замовника та встановив чіткий порядок використання обладнання. Це гарантує, що техніка з’явиться на місцях у найкоротші терміни, забезпечуючи тил необхідним ресурсом для виживання та боротьби.

Як зазначили в Агентстві відновленням вже проведено ринкові консультації на наявність необхідної кількості обладнання та отримано низку комерційних пропозицій. Закупівлі будуть здійснюватись безпосередньо у виробників. Планується закуповувати те обладнання, яке вже є в наявності в європейських країнах. Термін поставки — орієнтовно декілька тижнів.

Нагадаємо, з жовтня 2025 року Росія пошкодила 8,5 ГВт енергогенерації України, зокрема тепло- та гідроелектростанції. Для покриття дефіциту та відновлення пошкоджених потужностей Україні терміново потрібна допомога на $1 млрд.

Автор:
Тетяна Ковальчук