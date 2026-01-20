Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,15

EUR

50,30

--0,13

Готівковий курс:

USD

43,53

43,40

EUR

50,75

50,55

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна втратила 8,5 ГВт потужностей через обстріли РФ, необхідно $1 млрд для енергетичної безпеки – Мінекономіки

енергетика
РФ зруйнувала 8,5 ГВт потужностей України / Pixabay

З жовтня 2025 року Росія пошкодила 8,5 ГВт енергогенерації України, зокрема тепло- та гідроелектростанції. Для покриття дефіциту та відновлення пошкоджених потужностей Україні терміново потрібна допомога на $1 млрд.

Як пише Delo.ua,  про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева.

Обстріли зруйнували тепло- та гідроелектростанції

"Багато з цього було відновлено, а потім знову атаковано та зруйновано, і це все повторюється", – заявив міністр.

Соболев зазначив, що захист пошкоджених енергетичних потужностей було б значно дешевше, ніж їхнє відновлення. Проте Україні бракує достатніх засобів протиповітряної оборони для цього.

Для покриття енергетичного дефіциту країна наразі змушена імпортувати рекордну кількість електроенергії з Європи – 1,9 ГВт.

Водночас, за словами міністра, обстріли цієї зими, однієї з найхолодніших за останні роки, призводять до масштабних відключень: тисячі будинків у Дніпрі, Запоріжжі та Києві залишаються без електроенергії, води та опалення.

Соболев наголосив, що уряд робить усе можливе, щоб забезпечити населення енергією, але одночасно важливо задовольнити потреби бізнесу.

Глава Мінекономіки повідомив, що Україні потрібно подолати складну частину цієї зими, а запаси необхідного обладнання вже вичерпані. Він зазначив, що зараз терміново потрібна допомога на суму близько $1 млрд для відновлення генеруючих потужностей, закупівлі мобільних підстанцій, резервних джерел енергії та іншого обладнання.

За словами міністра, в Україні вже працюють генератори загальною потужністю понад 1 ГВт, які допомагають підтримувати бізнес, проте в умовах сильних морозів їхньої кількості недостатньо, тому необхідно збільшувати запаси.

Нагадаємо, через російський удар сьогодні зранку у Києві фіксувалися перебої з тепло- та енергопостачанням, а метро через складну ситуацію з електрикою працює зі змінами.

Автор:
Ольга Опенько