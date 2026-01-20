Україна втратила 8,5 ГВт потужностей через обстріли РФ, необхідно $1 млрд для енергетичної безпеки – Мінекономіки

З жовтня 2025 року Росія пошкодила 8,5 ГВт енергогенерації України, зокрема тепло- та гідроелектростанції. Для покриття дефіциту та відновлення пошкоджених потужностей Україні терміново потрібна допомога на $1 млрд.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева.

Обстріли зруйнували тепло- та гідроелектростанції

"Багато з цього було відновлено, а потім знову атаковано та зруйновано, і це все повторюється", – заявив міністр.

Соболев зазначив, що захист пошкоджених енергетичних потужностей було б значно дешевше, ніж їхнє відновлення. Проте Україні бракує достатніх засобів протиповітряної оборони для цього.

Для покриття енергетичного дефіциту країна наразі змушена імпортувати рекордну кількість електроенергії з Європи – 1,9 ГВт.

Водночас, за словами міністра, обстріли цієї зими, однієї з найхолодніших за останні роки, призводять до масштабних відключень: тисячі будинків у Дніпрі, Запоріжжі та Києві залишаються без електроенергії, води та опалення.

Соболев наголосив, що уряд робить усе можливе, щоб забезпечити населення енергією, але одночасно важливо задовольнити потреби бізнесу.

Глава Мінекономіки повідомив, що Україні потрібно подолати складну частину цієї зими, а запаси необхідного обладнання вже вичерпані. Він зазначив, що зараз терміново потрібна допомога на суму близько $1 млрд для відновлення генеруючих потужностей, закупівлі мобільних підстанцій, резервних джерел енергії та іншого обладнання.

За словами міністра, в Україні вже працюють генератори загальною потужністю понад 1 ГВт, які допомагають підтримувати бізнес, проте в умовах сильних морозів їхньої кількості недостатньо, тому необхідно збільшувати запаси.

Нагадаємо, через російський удар сьогодні зранку у Києві фіксувалися перебої з тепло- та енергопостачанням, а метро через складну ситуацію з електрикою працює зі змінами.