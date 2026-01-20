Запланована подія 2

Украина потеряла 8,5 ГВт мощностей из-за обстрелов РФ, необходимо $1 млрд для энергетической безопасности - Минэкономики

энергетика
РФ разрушила 8,5 ГВт мощностей Украины / Pixabay

С октября 2025 года Россия повредила 8,5 ГВт энергогенерации Украины, в том числе тепло- и гидроэлектростанции. Для покрытия дефицита и восстановления поврежденных мощностей Украине срочно необходима помощь на $1 млрд.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева.

Обстрелы разрушили тепло- и гидроэлектростанции

"Многие из этого были восстановлены, а затем снова атакованы и разрушены, и это все повторяется", – заявил министр.

Соболев отметил, что защита поврежденных энергетических мощностей была бы значительно дешевле, чем их восстановление. Однако Украине не хватает достаточных средств противовоздушной обороны для этого.

Для покрытия энергетического дефицита страна вынуждена импортировать рекордное количество электроэнергии из Европы – 1,9 ГВт.

В то же время, по словам министра, обстрелы этой зимой, одной из самых холодных в последние годы, приводят к масштабным отключениям: тысячи домов в Днепре, Запорожье и Киеве остаются без электроэнергии, воды и отопления.

Соболев подчеркнул, что правительство делает все возможное, чтобы обеспечить население энергией, но одновременно важно удовлетворить потребности бизнеса.

Глава Минэкономики сообщил, что Украине нужно преодолеть сложную часть этой зимы, а запасы необходимого оборудования уже исчерпаны. Он отметил, что сейчас срочно требуется помощь на сумму около $1 млрд для восстановления генерирующих мощностей, закупки мобильных подстанций, резервных источников энергии и другого оборудования.

По словам министра, в Украине уже работают генераторы общей мощностью более 1 ГВт, помогающие поддерживать бизнес, однако в условиях сильных морозов их количества недостаточно, поэтому необходимо увеличивать запасы.

Напомним, из-за российского удара сегодня утром в Киеве фиксировались перебои с тепло- и энергоснабжением, а метро из-за сложной ситуации с электричеством работает с изменениями.

Автор:
Ольга Опенько