В Киеве смонтировали пять новых мини-ТЭЦ: две уже дают свет и тепло

КГГА
Петр Пантелеев, исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА/ hromadske

В столице завершили монтаж пяти когенерационных мини-ТЭЦ, оснащенных усиленной защитой второго уровня. В настоящее время две установки уже генерируют энергию, а еще три находятся на этапе запуска и отладки систем.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на hromadske, об этом рассказал Петр Пантелеев, исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА.

В настоящее время две установки уже генерируют энергию, а еще три находятся на этапе запуска и отладки систем.

Речь идет об общей мощности в 66 МВт. Пантелеев отмечает, что это не возместит потребление города, но станции помогут с поддержкой отдельных объектов.

"Мы еще докупаем, сейчас видим риски - наносятся удары по газовой инфраструктуре. По нашему мнению, нужна дифференцировка. Мы заказали электростанцию на дизеле мощностью 20 МВт. Мы планируем ее запустить в марте", - добавил он.

Напомним, после обстрела 13 января в Киеве еще больший дефицит электроэнергии, даже для обеспечения критической инфраструктуры.

Из-за отключения света и минусовой температуры в Киеве и области часть супермаркетов сетей   Novus и "Сильпо"   могут временно приостанавливать работу, сообщили компании.

А   сеть "АТБ" заявила, что работает в штатном режиме. Магазины снабжены автономным питанием и могут работать при отключении света.

Автор:
Татьяна Бессараб