У Києві змонтували п'ять нових міні-ТЕЦ: дві вже дають світло та тепло

Петро Пантелеєв, виконувач обовʼязків першого заступника голови КМДА/ hromadske

У столиці завершили монтаж п’яти когенераційних міні-ТЕЦ, оснащених посиленим захистом другого рівня. Наразі дві установки вже генерують енергію, а ще три перебувають на етапі запуску та налагодження систем.

Як пише Delo.ua, посилаючись на hromadske, про це розповів Петро Пантелеєв, виконувач обовʼязків першого заступника голови КМДА.

Ідеться про загальну потужність у 66 МВт. Пантелеєв зазначає, що це не покриє споживання міста, але станції допоможуть з підтримкою окремих об’єктів.

"Ми ще докуповуємо, зараз бачимо ризики — завдаються удари по газовій інфраструктурі. На нашу думку, потрібне диференціювання. Ми замовили електростанцію на дизелі потужністю 20 МВт. Ми плануємо її запустити у березні", — додав він.

Нагадаємо, після обстрілу 13 січня в Києві наразі ще більший дефіцит електроенергії, навіть для забезпечення критичної інфраструктури.

Через відключення світла та мінусову температуру у Києві та області частина супермаркетів мереж Novus та "Сільпо" можуть тимчасово призупиняти роботу, повідомили компанії.

А мережа "АТБ" заявила, що працює у штатному режимі. Магазини забезпечені автономним живленням і можуть працювати під час відключень світла. 

Автор:
Тетяна Бесараб