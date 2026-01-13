500 будинків без опалення: коли в Києві відновлять теплопостачання

Внаслідок російських обстрілів критичної інфраструктури до проблем з електроенергією в столиці додалися проблеми з опаленням. Експерти, яких опитало Delo.ua , розділилися в думках, коли киянам повернуть тепло в оселі: попри те, що комунальники досить оперативно відновлюють централізоване теплопостачання у Києві, росіяни, схоже, не припиняють агресивних атак на критичну інфраструктуру, і це може додати нових проблем та затягнути відновлення.

Через російський обстріл у ніч на 9 січня значна частина критичної інфраструктури столиці залишилася без електроенергії. Внаслідок цього без опалення та води залишилися понад 6 тисяч столичних будинків, а комунальники почали зливати воду з систем теплопостачання, щоб уберегти їх від руйнування через морози. Водопостачання вдалося відновити того ж дня, а згодом комунальники почали поступово подавати опалення до осель. Проте станом на 13 січня 500 багатоповерхівок у столиці все ще залишаються без централізованого теплопостачання. Проблеми фіксують у Печерському, частині Голосіївського та Соломʼянського районів.

Коли у Києві повністю відновлять опалення

Директор спеціальних програм НТЦ “Психея” Геннадій Рябцев переконаний, що проблему з опаленням в окремих районах Києва комунальники вирішать до кінця тижня (тобто до 18 січня). Хоча ситуація залишається безумовно складною, а російські обстріли додають проблем комунальникам, які відновлюють опалення у важких умовах, експерт каже, що нові атаки можуть лише змістити терміни відновлення на день або два.

"Теплопостачання у столиці буде відновлено набагато раніше, ніж електропостачання — десь до кінця тижня. Якщо все знову не вийде з ладу, як це було 10 січня, то прогнози в мене стримано-оптимістичні", — зауважує Рябцев.

Втім з ним не погоджується директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко. Він каже, що головним фактором ризику залишаються масовані російські удари по інфраструктурі, а росіяни намагатимуться скористатися холодною погодою, щоб посилити енергетичний терор проти України.

"В теорії відновлення можливе, але на практиці обстріли продовжуються та будуть продовжуватися. Я не думаю, що росіяни відмовляться від обстрілів, а нам не вистачить протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури. Тому не варто розраховувати на швидке відновлення", — вказує Омельченко.

Експерт зауважує, що цієї ситуації можна було б уникнути, якби столична влада з перших років війни почала встановлювати когенераційні установки, які забезпечують і додаткові мегавати в енергосистему, і тепло. В такому випадку в столиці можна було б побудувати 400 МВт додаткових потужностей, тоді як станом на грудень у Києві запустили лише 22 МВт.

За словами аналітика консалтингової компанії ExPro Михайла Свищо, кожна масована атака на енергетичну інфраструктуру столиці додає проблем енергетикам і відтягує терміни відновлення теплопостачання в Києві. Якщо росіяни завдаватимуть таких ударів щотижня, відновлення опалення в столиці може відкластися на невизначений термін.

"Ситуацію суттєво ускладнюють морози. Росіяни намагаються по-максимуму скористатися холодною погодою та завдають систематичних обстрілів. Але якщо морози припиняться, стане кращою і ситуація з теплопостачанням", — вважає Свищо.

Таким чином, більшість експертів переконані, що попри зусилля комунальників ключовими перепонами для відновлення централізованого теплопостачання для киян залишаються морози та систематичні російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Тож навіть якщо опалення вдасться відновити, внаслідок нових обстрілів проблеми можуть повернутися.