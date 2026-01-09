Атака на Київ: виникли перебої з теплопостачанням і водою, метро та транспорт курсують зі змінами

9 січня через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою. Також поїзди метро на "червоній" лінії курсують зі змінами, а на лівому березі столиці організовано рух дублюючих автобусних маршрутів замість тролейбусів та трамваїв.

Про це пише Delo.ua.

Перебої з теплопостачанням і гарячою водою

Як повідомили в Київській міській державній адміністрації, через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою

"Наразі опалення відсутнє або подається на понижених параметрах у Деснянському, Печерському районах, у частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів. Енергетики разом із житловими організаціями працюють в екстреному режимі", - йдеться у повідомленні.

Метро курсує зі змінами

В Києві поїзди "червоної" лінії метрополітену курсують зі змінами через складну енергетичну ситуацію, спричинену черговим обстрілом, повідомили в КМДА.

Рух поїздів здійснюється між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна". Інтервал руху - 4:40-5:00 хв. Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями "Дніпро" - "Лісова" тимчасово призупинено через відсутність електроживлення.

Рух поїздів на "синій" та "зеленій" лініях метро відбувається без змін.

Рух транспорту

Через порушення в роботі енергосистеми, спричинені обстрілом, на лівому березі столиці організовано рух дублюючих автобусних маршрутів, зауважують в КМДА.

Автобусне сполучення організовано таким чином:

За тролейбусними маршрутами:

29-ТР – "Дарницька площа – зал. станція "Зеніт";

30-ТР – "вул. Милославська – вул. Кадетський Гай";

31-ТР – "вул. Милославська – ст. м. Лук'янівська";

37-ТР – "вул. Милославська – ст. м. Лісова";

43-ТР – "Кібцентр – Дарницька площа";

47-ТР – "вул. Милославська – ст.м. Мінська";

50-КР – "вул. Милославська – Дарницька площа";

50-ТР – "вул. Милославська – ст. м. Либідська".

За трамвайними маршрутами:

22-Т – "просп. Воскресенський – ЗЗБК";

27-Т – "вул. Милославська – ст. м. Позняки";

28-Т – "вул. Милославська – ст. м. Лісова";

29-Т – "ст. м. Бориспільська – ст. м. Лісова".

Атака на столицю

Мер Києва Віталій Кличко поінформував, що унаслідок комбінованої ворожої атаки пошкоджено житлові будинки і обʼєкти інфраструктури, є загиблі та постраждалі.

"Наразі відомо про 4 загиблих. Постраждали 19 людей. 14 із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці. Серед загиблих один медик. Четверо медпрацівників постраждали", - додав він.

Є пошкодження критичної інфраструктури. В деяких районах міста перебої з електропостачанням та водою.

У Дарницькому районі у дворі житлового будинку сталося падіння БПЛА . Частково пошкоджений одноповерховий магазин поруч та скління вікон поруч розташованого дев’ятиповерхового житлового будинку. Також внаслідок влучання уламків БПЛА, сталось загоряння у двох житлових будинках та гаражах.

У Деснянському районі внаслідок влучання БПЛА у дах 18-поверхового житлового будинку виникло загоряння. Також пожежа сталася в 5-поверховому житловому будинку. Ще в одній пʼятиповерхівці виникло задимлення в під’їзді. Крім того, у Деснянському районі пошкоджень зазнали територія торговельного центру та санаторію.

У Дніпровському районі уламки БПЛА впали на дах одноповерхової нежитлової будівлі. Також внаслідок падіння уламків БПЛА загоряння сталося в 16-поверховому та в девʼятиповерховому житлових будинках. Вибуховою хвилею частково зруйнований дах триповерхового житлового будинку. Крім того, у Дніпровському районі уламки впали на дитячий майданчик у дворі житлового будинку та біля трамвайного депо.

У Печерському районі внаслідок падіння уламків БПЛА сталося часткове руйнування фасаду девʼятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки у Києві 27 грудня також частина міста залишилася без опалення і води.