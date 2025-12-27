Внаслідок нічної атаки у Києві аварійні відключення, частина міста без опалення і води

Від ночі російські війська здійснюють масований удар по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки знеструмлені споживачі у Києві, Київській та Чернігівській областях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укренерго" і ДТЕК.

За командою "Укренерго" у столиці запроваджені екстрені відключення електроенергії. Аналогічні заходи застосовані у Бориспільському та Броварському районах Київщини. Про зміни в обмеженнях обіцяють повідомляти оперативно.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, внаслідок ворожої атаки майже третина столиці залишилася без теплопостачання. Без централізованого тепла наразі понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл та 22 установи соціальної сфери. Енергетики й комунальні служби працюють над відновленням електро- та теплопостачання.

У різних районах Києва зафіксовані численні пошкодження житлових будинків та пожежі. Загалом постраждали 22 людини, серед них двоє дітей. 12 поранених госпіталізували.

Зокрема:

Голосіївський район — через падіння уламків поблизу СТО загорілися автомобілі.

Дарницький район — пожежі на території приватних будинків, евакуація людей з будинку для літніх людей. Безпілотник влучив у 24-поверховий будинок, частково зруйновані верхні поверхи. Також зафіксоване влучання в іншу багатоповерхівку на рівні 7 поверху та пошкодження трамвайного депо.

Деснянський район — уламки впали на відкриту територію, у гаражному кооперативі та влучили в 9-поверховий будинок на рівні першого поверху.

Дніпровський район — пошкоджені три багатоповерхівки. В одному з будинків пожежі на кількох поверхах, під завалами може перебувати людина.

Оболонський район — падіння уламків на територію дачного кооперативу та займання автомобілів.

Шевченківський район — влучання БпЛА у верхній поверх 10-поверхового будинку, виникла пожежа.

Солом’янський район — падіння БпЛА на відкриту територію, вибуховою хвилею вибиті вікна у багатоповерхівці.

Рятувальники, медики та комунальні служби працюють на місцях. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Ліквідацію наслідків атаки та відновлення електропостачання розпочнуть одразу, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, вчора внаслідок чергових обстрілів російських військ пошкоджено об’єкти генерації, а також мережі передачі та розподілу електроенергії у кількох областях України.