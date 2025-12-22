Відключень світла в Україні стане менше з 24 грудня: для населення перенаправлять до 1 ГВт

У результаті перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури вдалося вивільнити енергетичний ресурс. Уряд поставив завдання до 24 грудня забезпечити його перенаправлення для потреб населення.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, йдеться про обсяг до 1 ГВт електроенергії. Він став доступним у результаті перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури.

Свириденко наголосила, що "це один із кроків, який допоможе збалансувати енергосистему та зменшити кількість відключень у людей".

"Працюємо й за іншими напрямками, зокрема збільшення імпорту електричної енергії, відновлення пошкодженої атаками ворога генерації, а також нарощування індивідуальної генерації", - наголосила очільниця уряду.

Нове рішення уряду

В Україні знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості.

За словами Свириденко, цього вдалося досягти завдяки скороченню кількості об'єктів у переліку критичної інфраструктури, які для забезпечення справедливості розподілу електричної енергії відтепер підпадають під загальні обмеження.

"Визначені під час перегляду переліків критичних важливих об’єктів споживачі супутнього навантаження, яке не є критичними, будуть переведені на графіки відключень за загальним порядком", - зауважила прем’єр-міністерка.

Нагадаємо, нещодавно в Міненерго заявили, що через щоденні обстріли енергосистеми та зниження пропускної здатності мереж скасування графіків відключень світла в Україні наразі неможливе.