Експерт пояснив, чому "Укренерго" вже не вказує кількість черг відключень світла

У грудні НЕК "Укренерго" перестало публікувати обсяги обмежень споживання електроенергії та не вказує кількість черг відключень.Причиною стала дуже різна енергетична ситуація в регіонах.

Як пише Delo.ua, про це заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар в ефірі "Громадського радіо".

За його словами, ситуація в енергосистемі України є комплексною та значною мірою залежить від регіональних операторів розподільчих мереж.

Все залежить від регіону

"Ситуацію потрібно дивитися у комплексі, бо "Укренерго" — оператор об’єаднаний енергосистеми України. Зараз ми маємо ситуацію, коли регіональне становища дуже різне — в залежності від того, де ви перебуваєте. Ну, ви бачите, які проблеми є на Одещині, на Полтавщині. Зовсім інша ситуація, скажімо, в західних регіонах України", - наголосив Гончар.

Він зауважив, що ситуація може змінюватись доволі динамічно.

"І потрібно дивитися, що, наприклад, показує по зазначеним регіонам ДТЕК. Він дає цю інформацію. Тому що тут залежить більше від регіонального оператора, безпосередньо з яким має справу споживач. Так чи інакше, те що зараз робить і "Укренерго", і регіональні оператори — це спроба оптимізувати роботу в аномальних умовах для функціонування енергосистеми. За обставин, коли були завдані удари, і тим більше в умовах, коли потрібно готуватись і до нових можливих ударів", - підкреслив експерт.

Раніше в "Укренерго" наголосили, що різниця у тривалості відключень світла у різних регіонах України - це не чиясь забаганка, а результат фізичних обмежень.Тому у західних регіонах графіки більш "лояльні".

Скасування графіків відключень світла в Україні наразі неможливе

Через щоденні обстріли енергосистеми та зниження пропускної здатності мереж скасування графіків відключень світла в Україні наразі неможливе, заявили в Міненерго.

Через попередні масовані атаки на Одещині наразі знеструмленими залишаються понад 12 тисяч споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають цілодобово. При цьому наслідки масованих атак РФ по енергетичній інфраструктурі Одеської області офіційно визнано надзвичайною ситуацією державного рівня.