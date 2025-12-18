Эксперт объяснил, почему "Укрэнерго" уже не указывает количество очередей отключения света

В декабре НЭК "Укрэнерго" перестало публиковать объемы ограничений потребления электроэнергии и не указывает количество очередей отключений. Причиной стала очень разная энергетическая ситуация в регионах.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям Михаил Гончар в эфире "Общественного радио".

По его словам, ситуация в энергосистеме Украины комплексна и в значительной степени зависит от региональных операторов распределительных сетей.

Все зависит от региона

"Ситуацию нужно смотреть в комплексе, потому что "Укрэнерго" — оператор объединенной энергосистемы Украины. Сейчас у нас ситуация, когда региональное положение очень разное — в зависимости от того, где вы находитесь. Ну, вы видите, какие проблемы есть на Одесской области, на Полтавщине. Совершенно другая ситуация, скажем, в западных регионах Украины", - подчеркнул Гончар.

Он отметил, что ситуация может изменяться достаточно динамично.

"И нужно смотреть, что, например, показывает по указанным регионам ДТЭК. Он дает эту информацию. Потому что здесь зависит больше от регионального оператора, непосредственно с которым имеет дело потребитель. Так или иначе, то что сейчас делает и "Укрэнерго", и региональные операторы — это попытка оптимизировать работу в аномальных условиях для функционирования энергосистемы. При обстоятельствах, когда были и когда были, когда были и когда были, когда были к новым возможным ударам", - подчеркнул эксперт.

Ранее в "Укрэнерго" отметили, что разница в продолжительности отключений света в разных регионах Украины - это не чья-то прихоть, а результат физических ограничений. Поэтому в западных регионах графики более "лояльные".

Отмена графиков отключений света в Украине невозможна

Из-за ежедневных обстрелов энергосистемы и снижения пропускной способности сетей отмена графиков отключений света в Украине пока невозможна, заявили в Минэнерго.

Из-за предыдущих массированных атак на Одесщине сейчас обесточенными остаются более 12 тысяч потребителей. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются круглосуточно. При этом последствия массированных атак РФ по энергетической инфраструктуре Одесской области официально признаны чрезвычайной ситуацией государственного уровня.