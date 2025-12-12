Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

--0,01

EUR

49,52

+0,30

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,77

49,55

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В "Укрэнерго" объяснили, почему графики отключения света отличаются в разных областях

silhouette, power, transmission, tower, закат
Почему в областях разная ситуация со светом – в одних регионах больше, а в других – меньше / Depositphotos

В "Укрэнерго" подчеркнули, что разница в продолжительности отключений света в разных регионах Украины — это не чья-то прихоть, а результат физических ограничений. Поэтому в западных регионах графики более "лояльные".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго".

Там объясняют, чтобы передать электроэнергию с запада в Киев или Харьков, нужны высоковольтные линии и автотрансформаторы. Армия РФ целенаправленно бьет именно по ним.

"Цель врага не только сделать так, чтобы на определенной территории Украины не было работающих электростанций, но чтобы передать к ним электроэнергию из других областей было максимально сложно", - отмечают в "Укрэнерго".

Таким образом, из-за повреждений "магистралей" – электроэнергия остается "запертой" в регионах, где она производится или куда импортируется.

Поэтому на западе ограничений может быть меньше, а в центральных, южных и восточных областях дефицит ощущается острее. Пропускной способности сетей, не спроектированных для этого, просто не хватает для транспортировки столь больших объемов.

"Чтобы частично разгрузить сети – приходится вводить ограничения в регионах на пути от объектов генерации и межгосударственных интерконнекторов (через которые осуществляется импорт) к распределительным сетям энергодефицитных регионов. При этом, в части областей, через которые такая передача не осуществляется, потребности в ограничениях нет, где возможно даже профи и сети передачи и распределения электроэнергии наиболее повреждены", – объясняют в компании.

Там уверяют, что отличия в длительности обесточений в разных областях – это не потому, что кто-то "неправильно" распределил доступный объем электроэнергии или составил "несправедливые" графики, а из-за целенаправленного намерения РФ погрузить украинцев в темноту.

Ситуацию усложняют не только массированные атаки, но и локальные обстрелы в прифронтовых зонах и аварии из-за перегрузки системы. Каждый день что-то выходит из строя и каждый день энергетики это чинят.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что энергетики делают все возможное, чтобы максимально питать каждого потребителя в каждом регионе. Аварийно-восстановительные работы сейчас продолжаются круглосуточно.

Заметим, в результате ночной массированной атаки России по энергетической инфраструктуре 6 декабря украинские атомные электростанции были вынуждены временно снизить мощность генерации из-за повреждений подстанций. В некоторых регионах Украины свет отсутствует до 17 часов в сутки.

Премьер-министр Юлия Свириденко заверила, что уменьшение продолжительности отключений света ожидается уже в эти выходные.

Автор:
Светлана Манько