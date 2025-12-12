В "Укрэнерго" объяснили, почему графики отключения света отличаются в разных областях

В "Укрэнерго" подчеркнули, что разница в продолжительности отключений света в разных регионах Украины — это не чья-то прихоть, а результат физических ограничений. Поэтому в западных регионах графики более "лояльные".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго".

Там объясняют, чтобы передать электроэнергию с запада в Киев или Харьков, нужны высоковольтные линии и автотрансформаторы. Армия РФ целенаправленно бьет именно по ним.

"Цель врага не только сделать так, чтобы на определенной территории Украины не было работающих электростанций, но чтобы передать к ним электроэнергию из других областей было максимально сложно", - отмечают в "Укрэнерго".

Таким образом, из-за повреждений "магистралей" – электроэнергия остается "запертой" в регионах, где она производится или куда импортируется.

Поэтому на западе ограничений может быть меньше, а в центральных, южных и восточных областях дефицит ощущается острее. Пропускной способности сетей, не спроектированных для этого, просто не хватает для транспортировки столь больших объемов.

"Чтобы частично разгрузить сети – приходится вводить ограничения в регионах на пути от объектов генерации и межгосударственных интерконнекторов (через которые осуществляется импорт) к распределительным сетям энергодефицитных регионов. При этом, в части областей, через которые такая передача не осуществляется, потребности в ограничениях нет, где возможно даже профи и сети передачи и распределения электроэнергии наиболее повреждены", – объясняют в компании.

Там уверяют, что отличия в длительности обесточений в разных областях – это не потому, что кто-то "неправильно" распределил доступный объем электроэнергии или составил "несправедливые" графики, а из-за целенаправленного намерения РФ погрузить украинцев в темноту.

Ситуацию усложняют не только массированные атаки, но и локальные обстрелы в прифронтовых зонах и аварии из-за перегрузки системы. Каждый день что-то выходит из строя и каждый день энергетики это чинят.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что энергетики делают все возможное, чтобы максимально питать каждого потребителя в каждом регионе. Аварийно-восстановительные работы сейчас продолжаются круглосуточно.

Заметим, в результате ночной массированной атаки России по энергетической инфраструктуре 6 декабря украинские атомные электростанции были вынуждены временно снизить мощность генерации из-за повреждений подстанций. В некоторых регионах Украины свет отсутствует до 17 часов в сутки.

Премьер-министр Юлия Свириденко заверила, что уменьшение продолжительности отключений света ожидается уже в эти выходные.