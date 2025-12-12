- Категория
Вражеские атаки обесточили часть Одесщины, Донбасса и Харьковщины: по всей стране действуют ограничения
Ночью 12 декабря 2025 года враг нанес новые дроновые удары по энергетическим объектам в нескольких областях Украины. Обесточено значительное количество потребителей в Одесской и Донецкой областях. Также локальные обесточения, вызванные боевыми действиями, фиксируются в Харьковской области.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
Отмечается, что в связи с системными повреждениями энергосистемы, вызванными восьмыми массированными ракетно-дроновыми атаками с начала года, сегодня во всех областях Украины введены меры ограничения потребления.
Речь идет о графиках ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса, а также почасовых отключениях для бытовых потребителей.
"Укрэнерго" напоминает, что время применения отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе.
Компания призывает граждан максимально ограничить пользование мощными электроприборами и, по возможности, перенести энергоемкие процессы на ночные часы после 23:00.
Напомним, в ночь на 12 декабря российские войска совершили очередную атаку на энергетическую инфраструктуру Одесского региона. Удар нанесен по подстанции в Одесской области. Это уже двадцатая подстанция в области, получившая серьезные повреждения в результате российских атак. Также в результате обстрела пострадал объект другой энергетической компании.
Масштабные отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.