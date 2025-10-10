Запланована подія 2

Массированный удар по энергетическим объектам Украины: обесточены девять областей и Киев

ГСЧС

10 октября армия РФ нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины. Есть повреждения в энергетических сетях и коммунальных системах в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Более 450 дронов и 30 ракет

По словам гаранта, на многих объектах критической инфраструктуры идет ликвидация российского удара по энергетике.

"Циничная и просчитанная атака: более 450 дронов и более трех десятков ракет против всего, что обеспечивает нормальность жизни и чего россияне хотят нас лишить", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что по состоянию на данный момент по стране известно о более чем 20 пострадавших людях, а в Запорожье в результате атаки погиб ребенок.

Где нет света

В Министерстве энергетики сообщили, что в результате российской массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты обесточено значительное количество потребителей в городе Киев, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

Энергетики уже приступили к оценке последствий и подготовке схемы заживления потребителей.

Отмечается, что для стабилизации ситуации в энергосистеме в регионах применены аварийные отключения электроэнергии.

В Минэнерго отметили, что аварийные отключения будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Украинцев призвали рационально использовать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на систему.

Как сообщила прессслужба ДТЭК, Россия атаковала теплоэлектростанции компании, в результате чего серьезно повреждено оборудование.

Напомним, в столице в результате ударов 10 октября по критической инфраструктуре возникли перебои со светом и водой .

Автор:
Светлана Манько