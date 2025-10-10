Запланована подія 2

Масований удар по енергетичних обʼєктах України: знеструмлені дев’ять областей та Київ

пожежа
На багатьох обʼєктах критичної інфраструктури триває ліквідація російського удару по енергетиці. / ДСНС

10 жовтня армія РФ завдала масованого удару по енергетичних обʼєктах України. Є пошкодження в енергетичних мережах і комунальних системах у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

Як пише Delo.ua,  про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Понад 450 дронів і 30 ракет 

За словами гаранта, на багатьох обʼєктах критичної інфраструктури триває ліквідація російського удару по енергетиці.

"Цинічна й прорахована атака: понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити", - наголосив очільник держави.

Він зауважив, що станом на зараз по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей, а у Запоріжжі внаслідок атаки загинула дитина. 

Де немає світла

У Міністерстві енергетики повідомили, що внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти, знеструмлена значна кількість споживачів у місті Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

Енергетики вже приступили до оцінки наслідків і підготовки схеми заживлення споживачів.

Зазначається, що для стабілізації ситуації в енергосистемі у частині регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії.

В Міненерго зауважили, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Українців закликали раціонально використовувати електроенергію, щоб знизити навантаження на систему.

Як повідомила пресслужба ДТЕК, Росія атакувала теплоелектростанції компанії внаслідок чого серйозно пошкоджено обладнання.

Нагадаємо, у столиці внаслідок ударів 10 жовтня по критичній інфраструктурі виникли перебої зі світлом та водою

Автор:
Світлана Манько