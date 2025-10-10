- Категорія
Масований удар по енергетичних обʼєктах України: знеструмлені дев’ять областей та Київ
10 жовтня армія РФ завдала масованого удару по енергетичних обʼєктах України. Є пошкодження в енергетичних мережах і комунальних системах у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.
Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Понад 450 дронів і 30 ракет
За словами гаранта, на багатьох обʼєктах критичної інфраструктури триває ліквідація російського удару по енергетиці.
"Цинічна й прорахована атака: понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити", - наголосив очільник держави.
Він зауважив, що станом на зараз по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей, а у Запоріжжі внаслідок атаки загинула дитина.
Де немає світла
У Міністерстві енергетики повідомили, що внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти, знеструмлена значна кількість споживачів у місті Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.
Енергетики вже приступили до оцінки наслідків і підготовки схеми заживлення споживачів.
Зазначається, що для стабілізації ситуації в енергосистемі у частині регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії.
В Міненерго зауважили, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Українців закликали раціонально використовувати електроенергію, щоб знизити навантаження на систему.
Як повідомила пресслужба ДТЕК, Росія атакувала теплоелектростанції компанії внаслідок чого серйозно пошкоджено обладнання.
Нагадаємо, у столиці внаслідок ударів 10 жовтня по критичній інфраструктурі виникли перебої зі світлом та водою.