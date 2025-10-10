РФ атакувала енергетичну інфраструктуру: у Києві перебої зі світлом і водопостачанням

Уночі 10 жовтня Росія завдала масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. Унаслідок атаки частина Києва залишилась без світла, є проблеми з водопостачанням.

Про це пише Delo.ua.

РФ атакувала енергетичну інфраструктуру

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук зауважила, що енергетики вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків ворожої атаки.

"Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи", - додала Гринчук.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, у столиці внаслідок ударів по критичній інфраструктурі перебої зі світлом та водою.

"Лівий берег столиці без електроенергії. Є й проблеми з водопостачанням", - поінформував мер.

Він зазначив, що енергетики працюють над відновленням енергопостачання.

"Ситуація складна. Всі необхідні служби залучені до її подолання", - поінформував Кличко.

У ДТЕК проінформували, що частина столиці залишились без світла після нічної атаки.

"Вже працюємо над відновленням живлення - спершу для об’єктів критичної інфраструктури. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики оцінять масштаби пошкоджень, щоб повернути світло в усі домівки якнайшвидше", - наголосили в компанії.

Наслідки атаки на Київ

Як повідомили в ДСНС, вночі столиця знову зазнала ворожої атаки. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлової забудови та об’єктів цивільної інфраструктури.

Окупанти поцілили в житловий будинок у Печерському районі столиці. Наразі відомо про щонайменше 9 постраждалих, 5 із них госпіталізували.

Також пошкоджено житловий будинок у Голосіївському районі, а в Деснянському районі уламки збитої ракети, попередньо, впали на відкриту територію біля поліклініки.