Новости
РФ атаковала энергетическую инфраструктуру: в Киеве перебои со светом и водоснабжением

атака на Киев
Ночью столица снова подверглась враждебной атаке / ГСЧС

Ночью 10 октября Россия нанесла массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре. В результате атаки часть Киева осталась без света, есть проблемы с водоснабжением.

Об этом пишет Delo.ua.

РФ атаковала энергетическую инфраструктуру

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук отметила, что энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий вражеской атаки.

"Только что позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнение последствий атаки и восстановительные работы", - добавила Гринчук.

Как   сообщил   городской голова Киева Виталий Кличко, в столице в результате ударов по критической инфраструктуре перебои со светом и водой.

"Левый берег столицы без электроэнергии. Есть и проблемы с водоснабжением", – проинформировал мэр.

Он   отметил, что энергетики работают над возобновлением энергоснабжения.

"Ситуация сложная. Все необходимые службы вовлечены в ее преодоление", - проинформировал Кличко.

В ДТЭК проинформировали, что часть столицы осталась без света после ночной атаки.

"Уже работаем над восстановлением питания - сперва для объектов критической инфраструктуры. Как только позволит ситуация безопасности, энергетики оценят масштабы повреждений, чтобы вернуть свет во все дома как можно быстрее", - подчеркнули в компании.

Последствия атаки на Киев

Как сообщили в ГСЧС, ночью столица снова подверглась враждебной атаке. В ряде районов города зафиксировано повреждение жилой застройки и объектов гражданской инфраструктуры.

Кафиры попали в жилой дом в Печерском районе столицы. Пока известно о по меньшей мере 9 пострадавших, 5 из них госпитализировали.

Также поврежден жилой дом в Голосеевском районе, а в Деснянском районе обломки сбитой ракеты предварительно упали на открытую территорию возле поликлиники.

Автор:
Светлана Манько