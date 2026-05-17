Польские строительные компании объединились для участия в восстановлении Украины

Три крупных польских строительных компании — Budimex, Polimex Mostostal и AMW SINEVIA — подписали соглашение о сотрудничестве для участия в будущем восстановлении Украины. Документ был подписан в Варшаве при участии представителей польского правительства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства госактивов Польши.

В Министерстве государственных активов Польши сообщили, что соглашение предусматривает объединение компетенций, ресурсов и опыта компаний по подготовке и реализации масштабных инфраструктурных проектов в Украине после завершения боевых действий.

Сотрудничество будет касаться, прежде всего, восстановления и модернизации инфраструктуры. Финансирование таких проектов может осуществляться за счет Европейского Союза через Банк национальной экономики Польши (BGK), а также из международных источников.

Министр государственных активов Польши Войцех Бальчун назвал соглашение примером долгосрочного и ответственного подхода польского бизнеса к процессу возобновления Украины.

По его словам, Польша уже работает над инструментами, позволяющими усилить роль польских компаний в будущих проектах в сферах инфраструктуры, логистики, портов и энергетики.

Он также обратил внимание, что компании, обычно конкурирующие между собой на внутреннем рынке, решили объединить усилия для работы над масштабными международными проектами.

В польском министерстве отметили, что после завершения войны Украина станет площадкой одного из самых крупных инфраструктурных проектов в Европе. По оценкам Всемирного банка, восстановление страны может стоить около $588 млрд. в течение десяти лет.

В Варшаве также отметили, что Польша стремится стать одним из ключевых центров поддержки процесса благодаря географической близости, развитой инфраструктуре и возможностям национального бизнеса.

19 проектов восстановления общин Тернопольской и Черновицкой областей получат финансирование в рамках Программы восстановления Украины III, которую правительство реализует совместно с Европейским инвестиционным банком.