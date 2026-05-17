Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,01

EUR

51,44

--0,06

Наличный курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,68

51,45

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Польские строительные компании объединились для участия в восстановлении Украины

Польские строительные компании объединились для участия в восстановлении Украины
Польские строительные компании объединились для участия в восстановлении Украины

Три крупных польских строительных компании — Budimex, Polimex Mostostal и AMW SINEVIA — подписали соглашение о сотрудничестве для участия в будущем восстановлении Украины. Документ был подписан в Варшаве при участии представителей польского правительства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства госактивов Польши.

В Министерстве государственных активов Польши сообщили, что соглашение предусматривает объединение компетенций, ресурсов и опыта компаний по подготовке и реализации масштабных инфраструктурных проектов в Украине после завершения боевых действий.

Сотрудничество будет касаться, прежде всего, восстановления и модернизации инфраструктуры. Финансирование таких проектов может осуществляться за счет Европейского Союза через Банк национальной экономики Польши (BGK), а также из международных источников.

Министр государственных активов Польши Войцех Бальчун назвал соглашение примером долгосрочного и ответственного подхода польского бизнеса к процессу возобновления Украины.

По его словам, Польша уже работает над инструментами, позволяющими усилить роль польских компаний в будущих проектах в сферах инфраструктуры, логистики, портов и энергетики.

Он также обратил внимание, что компании, обычно конкурирующие между собой на внутреннем рынке, решили объединить усилия для работы над масштабными международными проектами.

В польском министерстве отметили, что после завершения войны Украина станет площадкой одного из самых крупных инфраструктурных проектов в Европе. По оценкам Всемирного банка, восстановление страны может стоить около $588 млрд. в течение десяти лет.

В Варшаве также отметили, что Польша стремится стать одним из ключевых центров поддержки процесса благодаря географической близости, развитой инфраструктуре и возможностям национального бизнеса.

19 проектов восстановления общин Тернопольской и Черновицкой областей получат финансирование в рамках Программы восстановления Украины III, которую правительство реализует совместно с Европейским инвестиционным банком.

Автор:
Татьяна Гойденко