Проект восстановления под угрозой: аудит Счетной палаты выявил проблемы

Экспериментальный проект восстановления деоккупированных территорий, запущенный правительством в 2023 году, не достиг поставленных целей. За два года реализации завершен только один объект, в то время как большинство работ остаются незавершенными.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в отчете Счетной палаты по результатам аудита.

Счетная палата Украины обнародовала результаты аудита экспериментального проекта восстановления населенных пунктов, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ. Проверка охватила 2023-2024 годы (частично 2025-й) и показала: проект не выполнил поставленные задачи.

Инициированный в марте 2023 года Кабинетом министров проект должен стать основой для масштабного восстановления страны. Впрочем, из-за отсутствия четкой стратегии, несогласованное законодательство и проблемы с управлением ожидаемых результатов достичь не удалось.

Результаты и задержки

В рамках проекта планировалось восстановить 595 объектов в шести населенных пунктах пяти областей. На это правительство предусмотрело более 11 млрд. грн.

Однако темпы реализации оказались крайне низкими:

в 2023 году завершили только один из 20 объектов;

в 2024 году не завершили ни одного;

большинство проектов остаются недостроенными или на начальной стадии.

Аудиторы установили, что восстановление стартовало без должной подготовки. План реализации был представлен с опозданием и без детализации.

Процесс отбора объектов был непрозрачным:

не было четких критериев приоритетности;

не учитывали реальные потребности общин;

часть объектов включили в списки без надлежащей проверки или даже без внесения в соответствующий реестр.

О нарушениях

Финансирование осуществлялось из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, однако аудит выявил ряд нарушений:

часть средств использовали не по назначению (108,3 млн. грн.);

значительные суммы поступали в конце бюджетного периода, что усложняло их использование;

из 4,6 млрд грн, выделенных в конце лет, 4,5 млрд вернули в бюджет неиспользованными.

Также финансировались объекты без надлежащей документации и разрешений.

При выполнении работ зафиксировали:

завышение стоимости и необоснованные расходы;

нарушение условий договоров;

слабый технический надзор и прием невыполненных работ.

Более 70% закупок в Киевской области проводились вне электронной системы, что создает риски злоупотреблений.

Выводы и рекомендации

В Счетной палате отмечается, что проект фактически реализовывался в «ручном режиме» реагирования на проблемы, а не по системному плану. Это привело к срыву сроков, низкой эффективности и потере потенциала как модели для восстановления страны.

По состоянию на конец сентября 2025 г. потребность в финансировании составляет 13,1 млрд грн, тогда как имеющиеся ресурсы — лишь 6,8 млрд грн.

Аудиторы призвали правительство и профильные органы:

ввести обязательное стратегическое планирование;

четко разграничить полномочия между институтами;

установить прозрачные критерии отбора объектов;

усилить контроль, мониторинг и публичность восстановления.

Материалы аудита передадут в Верховную Раду Украины, а также в правоохранительные органы в случае выявления признаков нарушений.

