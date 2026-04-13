Читати українською
Проект восстановления под угрозой: аудит Счетной палаты выявил проблемы
Экспериментальный проект восстановления деоккупированных территорий, запущенный правительством в 2023 году, не достиг поставленных целей. За два года реализации завершен только один объект, в то время как большинство работ остаются незавершенными.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в отчете Счетной палаты по результатам аудита.
Счетная палата Украины обнародовала результаты аудита экспериментального проекта восстановления населенных пунктов, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ. Проверка охватила 2023-2024 годы (частично 2025-й) и показала: проект не выполнил поставленные задачи.
Инициированный в марте 2023 года Кабинетом министров проект должен стать основой для масштабного восстановления страны. Впрочем, из-за отсутствия четкой стратегии, несогласованное законодательство и проблемы с управлением ожидаемых результатов достичь не удалось.
Результаты и задержки
В рамках проекта планировалось восстановить 595 объектов в шести населенных пунктах пяти областей. На это правительство предусмотрело более 11 млрд. грн.
Однако темпы реализации оказались крайне низкими:
- в 2023 году завершили только один из 20 объектов;
- в 2024 году не завершили ни одного;
- большинство проектов остаются недостроенными или на начальной стадии.
Аудиторы установили, что восстановление стартовало без должной подготовки. План реализации был представлен с опозданием и без детализации.
Процесс отбора объектов был непрозрачным:
- не было четких критериев приоритетности;
- не учитывали реальные потребности общин;
- часть объектов включили в списки без надлежащей проверки или даже без внесения в соответствующий реестр.
О нарушениях
Финансирование осуществлялось из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, однако аудит выявил ряд нарушений:
- часть средств использовали не по назначению (108,3 млн. грн.);
- значительные суммы поступали в конце бюджетного периода, что усложняло их использование;
- из 4,6 млрд грн, выделенных в конце лет, 4,5 млрд вернули в бюджет неиспользованными.
Также финансировались объекты без надлежащей документации и разрешений.
При выполнении работ зафиксировали:
- завышение стоимости и необоснованные расходы;
- нарушение условий договоров;
- слабый технический надзор и прием невыполненных работ.
Более 70% закупок в Киевской области проводились вне электронной системы, что создает риски злоупотреблений.
Выводы и рекомендации
В Счетной палате отмечается, что проект фактически реализовывался в «ручном режиме» реагирования на проблемы, а не по системному плану. Это привело к срыву сроков, низкой эффективности и потере потенциала как модели для восстановления страны.
По состоянию на конец сентября 2025 г. потребность в финансировании составляет 13,1 млрд грн, тогда как имеющиеся ресурсы — лишь 6,8 млрд грн.
Аудиторы призвали правительство и профильные органы:
- ввести обязательное стратегическое планирование;
- четко разграничить полномочия между институтами;
- установить прозрачные критерии отбора объектов;
- усилить контроль, мониторинг и публичность восстановления.
Материалы аудита передадут в Верховную Раду Украины, а также в правоохранительные органы в случае выявления признаков нарушений.
