Проєкт відбудови під загрозою: аудит Рахункової палати виявив проблеми

відбудова, єВідновлення
Відбудова після окупації під загрозою

Експериментальний проєкт відновлення деокупованих територій, який уряд запустив у 2023 році, не досяг поставлених цілей. За два роки реалізації завершено лише один об’єкт, тоді як більшість робіт залишаються незавершеними. 

Як пише Delo.ua, про це йдеться у звіті Рахункової палати за результатами аудиту.

Рахункова палата України оприлюднила результати аудиту експериментального проєкту відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ. Перевірка охопила 2023–2024 роки (частково 2025-й) і засвідчила: проєкт не виконав поставлених завдань.

Ініційований у березні 2023 року Кабінетом міністрів проєкт мав стати основою для масштабної відбудови країни. Втім, через відсутність чіткої стратегії, неузгоджене законодавство та проблеми з управлінням очікуваних результатів досягти не вдалося.

Результати та затримки

У межах проєкту планували відновити 595 об’єктів у шести населених пунктах п’яти областей. На це уряд передбачив понад 11 млрд грн.

Однак темпи реалізації виявилися вкрай низькими:

  • у 2023 році завершили лише 1 із 20 об’єктів;
  • у 2024 році не завершили жодного;
  • більшість проєктів залишаються недобудованими або на початковій стадії.

Аудитори встановили, що відновлення стартувало без належної підготовки. План реалізації подали із запізненням і без деталізації.

Процес відбору об’єктів був непрозорим:

  • не існувало чітких критеріїв пріоритетності;
  • не враховували реальні потреби громад;
  • частину об’єктів включили до списків без належної перевірки або навіть без внесення до відповідного реєстру.

Про порушення 

Фінансування здійснювали з фонду ліквідації наслідків збройної агресії, однак аудит виявив низку порушень:

  • частину коштів використали не за призначенням (108,3 млн грн);
  • значні суми надходили наприкінці бюджетного періоду, що ускладнювало їх використання;
  • із 4,6 млрд грн, виділених наприкінці років, 4,5 млрд повернули до бюджету невикористаними.

Також фінансували об’єкти без належної документації та дозволів.

Під час виконання робіт зафіксували:

  • завищення вартості та необґрунтовані витрати;
  • порушення умов договорів;
  • слабкий технічний нагляд і приймання невиконаних робіт.

Понад 70% закупівель у Київській області проводили поза електронною системою, що створює ризики зловживань.

Висновки та рекомендації

У Рахунковій палаті зазначають, що проєкт фактично реалізовувався у «ручному режимі» реагування на проблеми, а не за системним планом. Це призвело до зриву строків, низької ефективності та втрати потенціалу як моделі для відбудови країни.

Станом на кінець вересня 2025 року потреба у фінансуванні становить 13,1 млрд грн, тоді як наявні ресурси — лише 6,8 млрд грн.

Аудитори закликали уряд і профільні органи:

  • запровадити обов’язкове стратегічне планування;
  • чітко розмежувати повноваження між інституціями;
  • встановити прозорі критерії відбору об’єктів;
  • посилити контроль, моніторинг і публічність відбудови.

Матеріали аудиту передадуть до Верховна Рада України, а також до правоохоронних органів у разі виявлення ознак порушень.

Нагадаємо, МВФ окрім війни вбачає для України три великі проблеми: нестачу енергетичних потужностей, дефіцит робочої сили та розвиток ефективних інституцій. 

Автор:
Ольга Опенько