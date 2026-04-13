Проєкт відбудови під загрозою: аудит Рахункової палати виявив проблеми
Експериментальний проєкт відновлення деокупованих територій, який уряд запустив у 2023 році, не досяг поставлених цілей. За два роки реалізації завершено лише один об’єкт, тоді як більшість робіт залишаються незавершеними.
Як пише Delo.ua, про це йдеться у звіті Рахункової палати за результатами аудиту.
Рахункова палата України оприлюднила результати аудиту експериментального проєкту відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ. Перевірка охопила 2023–2024 роки (частково 2025-й) і засвідчила: проєкт не виконав поставлених завдань.
Ініційований у березні 2023 року Кабінетом міністрів проєкт мав стати основою для масштабної відбудови країни. Втім, через відсутність чіткої стратегії, неузгоджене законодавство та проблеми з управлінням очікуваних результатів досягти не вдалося.
Результати та затримки
У межах проєкту планували відновити 595 об’єктів у шести населених пунктах п’яти областей. На це уряд передбачив понад 11 млрд грн.
Однак темпи реалізації виявилися вкрай низькими:
- у 2023 році завершили лише 1 із 20 об’єктів;
- у 2024 році не завершили жодного;
- більшість проєктів залишаються недобудованими або на початковій стадії.
Аудитори встановили, що відновлення стартувало без належної підготовки. План реалізації подали із запізненням і без деталізації.
Процес відбору об’єктів був непрозорим:
- не існувало чітких критеріїв пріоритетності;
- не враховували реальні потреби громад;
- частину об’єктів включили до списків без належної перевірки або навіть без внесення до відповідного реєстру.
Про порушення
Фінансування здійснювали з фонду ліквідації наслідків збройної агресії, однак аудит виявив низку порушень:
- частину коштів використали не за призначенням (108,3 млн грн);
- значні суми надходили наприкінці бюджетного періоду, що ускладнювало їх використання;
- із 4,6 млрд грн, виділених наприкінці років, 4,5 млрд повернули до бюджету невикористаними.
Також фінансували об’єкти без належної документації та дозволів.
Під час виконання робіт зафіксували:
- завищення вартості та необґрунтовані витрати;
- порушення умов договорів;
- слабкий технічний нагляд і приймання невиконаних робіт.
Понад 70% закупівель у Київській області проводили поза електронною системою, що створює ризики зловживань.
Висновки та рекомендації
У Рахунковій палаті зазначають, що проєкт фактично реалізовувався у «ручному режимі» реагування на проблеми, а не за системним планом. Це призвело до зриву строків, низької ефективності та втрати потенціалу як моделі для відбудови країни.
Станом на кінець вересня 2025 року потреба у фінансуванні становить 13,1 млрд грн, тоді як наявні ресурси — лише 6,8 млрд грн.
Аудитори закликали уряд і профільні органи:
- запровадити обов’язкове стратегічне планування;
- чітко розмежувати повноваження між інституціями;
- встановити прозорі критерії відбору об’єктів;
- посилити контроль, моніторинг і публічність відбудови.
Матеріали аудиту передадуть до Верховна Рада України, а також до правоохоронних органів у разі виявлення ознак порушень.
