LinkedIn скоротить близько 5% штату задля реорганізації команд

LinkedIn
LinkedIn скоротить близько 5% штату задля реорганізації команд / Unsplash

Соціальна мережа для пошуку ділових контактів LinkedIn, яка належить корпорації Microsoft, готується оголосити про скорочення свого персоналу. Компанія планує звільнити близько 5% співробітників, що за поточних масштабів бізнесу становить понад 800 людей.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Офіційний штат платформи по всьому світу налічує понад 17 500 повноцінних працівників. Очікується, що оптимізація зачепить інженерні відділи, а також команди з маркетингу та розвитку продуктів. Головна мета змін — перенаправити ресурси та зосередити фахівців на найбільш перспективних напрямках, де бізнес компанії демонструє найшвидше зростання.

Зростання доходів та роль штучного інтелекту

Хвиля звільнень відбувається на тлі цілком успішних фінансових результатів платформи, яка заробляє на інструментах підбору кадрів та платних підписках.

Ключові деталі та контекст рішення:

  • Фінансові успіхи: згідно з документами Microsoft, поданими до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), дохід LinkedIn за останній квартал зріс на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року, продемонструвавши прискорення темпів розвитку в 2026 році.
  • Фактор ШІ: джерела у компанії окремо наголошують, що причиною скорочень не є заміна людської праці штучним інтелектом безпосередньо в LinkedIn.
  • Тренди сектору: водночас загальна тенденція на IT-ринку змушує багатьох лідерів індустрії затягувати паски, оптимізувати операційні витрати й перебудовувати структуру штату для фінансування капітальних витрат на ШІ-інфраструктуру.

Це вже не перша реструктуризація всередині материнської компанії Microsoft, яка раніше урізала штат у своїх ігрових та інших підрозділах для утримання високої маржинальності бізнесу.

Нагадаємо, General Motors звільняє сотні IT-працівників заради фахівців зі штучного інтелекту. Американський автовиробник пішов на скорочення штату у своєму цифровому підрозділі, щоб зменшити поточні витрати та вивільнити бюджети для найму розробників із сучасними навичками у сфері ШІ.

Автор:
Максим Кольц