Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,10

EUR

51,72

+0,12

Готівковий курс:

USD

43,85

43,78

EUR

51,88

51,68

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

General Motors звільняє сотні IT-працівників заради фахівців зі штучного інтелекту

General Motors
General Motors звільняє сотні IT-працівників заради фахівців зі штучного інтелекту

Американський автовиробник General Motors скорочує сотні співробітників свого IT-підрозділу. Компанія прагне зменшити витрати та звільнити ресурси для найму спеціалістів із сучасними навичками, насамперед у сфері штучного інтелекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

За інформацією джерел, під скорочення потраплять близько 500-600 працівників у різних офісах компанії по всьому світу. У GM підтвердили звільнення, пояснивши їх необхідністю трансформувати IT-департамент та краще підготувати бізнес до технологічних викликів майбутнього.

Чому компанія змінює кадри

Зміна штату відбувається на тлі перегляду глобальної стратегії автогіганта:

  • Ставка на ШІ та софт: GM хоче бачити у команді людей, здатних інтегрувати штучний інтелект у виробництво та створювати складне програмне забезпечення для нових моделей авто.
  • Криза електромобілів: попит на електрокари виявився нижчим за очікування, через що компанія вже зафіксувала збитки на суму 8,7 млрд доларів.
  • Економія: через зростання інфляції у світі керівництво запроваджує сувору фінансову дисципліну та скорочує витрати на напрямки, що втратили актуальність.

На фоні новин про звільнення акції General Motors впали на 3,9%. Це стало додатковим ударом по капіталізації компанії, чиї папери демонструють падіння після рекордних показників на початку року.

Нагадаємо, General Motors відкликає 270 тисяч автомобілів. Масштабна кампанія на ринку США пов'язана з необхідністю усунути дефекти, що вкотре підтверджує важливість залучення сильних інженерних та IT-кадрів для контролю якості продукції.

Автор:
Максим Кольц