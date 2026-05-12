General Motors звільняє сотні IT-працівників заради фахівців зі штучного інтелекту
Американський автовиробник General Motors скорочує сотні співробітників свого IT-підрозділу. Компанія прагне зменшити витрати та звільнити ресурси для найму спеціалістів із сучасними навичками, насамперед у сфері штучного інтелекту.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.
За інформацією джерел, під скорочення потраплять близько 500-600 працівників у різних офісах компанії по всьому світу. У GM підтвердили звільнення, пояснивши їх необхідністю трансформувати IT-департамент та краще підготувати бізнес до технологічних викликів майбутнього.
Чому компанія змінює кадри
Зміна штату відбувається на тлі перегляду глобальної стратегії автогіганта:
- Ставка на ШІ та софт: GM хоче бачити у команді людей, здатних інтегрувати штучний інтелект у виробництво та створювати складне програмне забезпечення для нових моделей авто.
- Криза електромобілів: попит на електрокари виявився нижчим за очікування, через що компанія вже зафіксувала збитки на суму 8,7 млрд доларів.
- Економія: через зростання інфляції у світі керівництво запроваджує сувору фінансову дисципліну та скорочує витрати на напрямки, що втратили актуальність.
На фоні новин про звільнення акції General Motors впали на 3,9%. Це стало додатковим ударом по капіталізації компанії, чиї папери демонструють падіння після рекордних показників на початку року.
Нагадаємо, General Motors відкликає 270 тисяч автомобілів. Масштабна кампанія на ринку США пов'язана з необхідністю усунути дефекти, що вкотре підтверджує важливість залучення сильних інженерних та IT-кадрів для контролю якості продукції.