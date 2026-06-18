Ціни на пальне 18 червня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 18 червня 2026 року (четвер), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 78,35 грн (-53 коп.) А-95 74,81 грн (-10 коп.) А-92 68,82 грн (+2 коп.) ДП 80,07 грн (-81 коп.) Газ 43,29 грн (-68 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 81,90 78,90 83,90 44,90 UPG 75,90 73,90 78,00 42,68 WOG 81,90 78,90 83,90 44,90 УКРНАФТА 73,90 73,90 68,90 77,90 40,90 SOCAR 80,76 77,90 83,90 44,47 AMIC 77,24 74,25 79,57 43,31 БРСМ-Нафта 71,06 75,72 40,87

Нагадаємо, за перші два тижні червня в Україну імпортували 54 тисячі тонн бензину. Українські імпортери висооктанового пального зіткнулися зі зниженням пропозиції з боку Литви та Молдови під час сезонного зростання продажів на АЗС.