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Ціни на пальне 18 червня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 18 червня 2026 року (четвер), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|78,35 грн (-53 коп.)
|А-95
|74,81 грн (-10 коп.)
|А-92
|68,82 грн (+2 коп.)
|ДП
|80,07 грн (-81 коп.)
|Газ
|43,29 грн (-68 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|81,90
|78,90
|83,90
|44,90
|UPG
|75,90
|73,90
|78,00
|42,68
|WOG
|81,90
|78,90
|83,90
|44,90
|УКРНАФТА
|73,90
|73,90
|68,90
|77,90
|40,90
|SOCAR
|80,76
|77,90
|83,90
|44,47
|AMIC
|77,24
|74,25
|79,57
|43,31
|БРСМ-Нафта
|71,06
|75,72
|40,87
Нагадаємо, за перші два тижні червня в Україну імпортували 54 тисячі тонн бензину. Українські імпортери висооктанового пального зіткнулися зі зниженням пропозиції з боку Литви та Молдови під час сезонного зростання продажів на АЗС.