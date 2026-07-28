Український екшн-трилер "Кіллхаус" зібрав у прокаті 43 млн грн

Бойовик режисера Любомира Левицького про спецоперацію ЗСУ, ГУР і СБУ зібрав у національному прокаті 43 млн грн. У кінотеатрах його подивилися 222 тисячі глядачів.

Про це повідомив режисер стрічки Любомир Левицький у своїх соціальних мережах.

Це один із найкращих показників серед художніх фільмів українського виробництва.

Частка українського кіно в прокаті за перші шість місяців 2026 року досягла 12,2%. Дані за 2023–2026 роки свідчать про зростання популярності вітчизняних фільмів. У 2019–2021 роках частка українського контенту становила близько 5%, у 2024 році — 9,8%, а у 2025-му — 14%.

Торік, за даними мережі Multiplex, найкасовішими стали іноземні стрічки. «Зоотрополіс 2» зібрав 67,6 млн грн, на нього продали 352,7 тисячі квитків. Касові збори фільму «Ліло і Стіч» становили 57,2 млн грн, а кількість проданих квитків перевищила 320 тисяч.

Із майже 300 компаній, які мають ліцензію на показ фільмів, більшу частину ринку контролюють близько десяти. У 2025 році вони продали квитків на 4,1 млрд грн — на 20% більше, ніж роком раніше. Підвищена тривожність через війну створює попит на ескапізм, який, зокрема, задовольняють кінотеатри.

Про що фільм

В основу "Кіллхауса" лягла реальна історія першої у світі операції з порятунку цивільних за допомогою дронів.

За сюжетом, подружжя потрапляє під обстріл на окупованій території. На порятунок вирушають бійці 3-ї окремої штурмової бригади, СБУ та ГУР. Ситуація ускладнюється, коли з’ясовується, що 14-річна донька пораненої пари опинилася в заручниках окупантів.

Особливістю стрічки є її акторський склад: понад 80% ролей зіграли військові та ветерани Сил оборони України. Серед них — бійці 3-ї окремої штурмової бригади, Центру спеціальних операцій "А" СБУ та ГУР.

Після завершення прокату права на показ фільму продали Netflix і "Київстар ТБ". На останній платформі стрічка досі залишається серед лідерів переглядів. Режисер і його команда також готують міжнародний реліз.

Раніше Левицький розповідав Forbes, що бюджет "Кіллхауса" становив 1,1 млн доларів. За словами режисера, він вклав у проєкт усі свої заощадження.

Партнерами виробництва стрічки стали співвласник Work.ua Артур Міхно, фармацевтична компанія «Дарниця» та бренд «Карпатська джерельна»