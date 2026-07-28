ОККО збільшила сплату податків на третину: за перше півріччя 2026 року до бюджету надійшло майже 15 млрд грн

Група ОККО сплатила до державного бюджету 14,99 млрд грн податків і зборів за перше півріччя 2026 року. Це на 33%, або 3,7 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу групи.

У повідомленні йдеться, що із загальної суми 2,7 млрд грн припадає на податки з операційної діяльності – податок на прибуток, ПДВ (крім сплаченого на митниці під час імпорту), роздрібний акциз, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плату за землю та збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Надходження за цими платежами зросли на 25% порівняно з січнем-червнем 2025 року.

Ще 12,2 млрд грн компанія сплатила під час імпорту товарів.

Пресслужба додає, що цьогоріч у середньому кожен АЗК ОККО щомісяця сплачував понад 1,1 млн грн податків з операційної діяльності. Крім того, щомісячні нарахування податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), військового збору та збору на обов'язкове державне пенсійне страхування становили майже 15,6 тис. грн у розрахунку на одного працівника.

В ОККО повідомили, що нарощують сплату податків. Фото надане пресслужою компанії

За словами віцепрезидента ОККО з фінансів Назара Купибіди, компанія вважає важливим поєднувати розвиток бізнесу з виконанням своїх зобов'язань перед державою. "Водночас прозора й відповідальна діяльність дозволяє нам зміцнювати довіру міжнародних фінансових інституцій і партнерів, залучати кредитні ресурси та інвестиції для реалізації нових проєктів в Україні", – зазначив він. За його словами, це створює підґрунтя для подальшого розвитку економіки.

Окрім податкових платежів, за перші шість місяців 2026 року група ОККО спрямувала близько 500 млн грн благодійної допомоги на підтримку Сил оборони та гуманітарні проєкти. Загалом від початку повномасштабного вторгнення компанія надала на ці потреби 4,3 млрд грн.

Раніше Delo.ua повідомляло, що ОККО сплатила майже 7,3 млрд гривень податків за результатами діяльності у першому кварталі 2026 року. Це на 35,6% більше, ніж за перші три місяці минулого року.

Про ОККО

OKKO – одна з найбільших мереж автозаправних комплексів в Україні. Брендом, що налічує понад 410 АЗК, володіє АТ "Концерн Галнафтогаз". Підрозділи групи також займаються реалізацією товарів через магазини на АЗК, продажем нафтопродуктів великим та малим гуртом, їхнім зберіганням і транспортуванням. У мережі діє 11 нафтобаз і 19 стаціонарних та мобільних лабораторій контролю якості нафтопродуктів.

У компанії зазначають, що на сьогодні ОККО є найбільшим платником податків та донатором української армії серед мереж АЗК України. Загалом за чотири роки повномасштабної війни вона перерахувала до бюджету понад 77 млрд гривень податків і зборів, а також спрямувала понад 4 млрд гривень благодійної допомоги на підтримку ЗСУ, відбудову зруйнованої інфраструктури та інші гуманітарні потреби.