Зеленський зустрівся з Трампом: про що домовилися лідери в Овальному кабінеті (ФОТО)

28 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із американським лідером Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Як пише Delo.ua, про це глава держави повідомив у своєму офіційному зверненні за підсумками візиту.

Під час перемовин сторони обговорили ключові питання захисту цивільного населення, посилення системи протиповітряної оборони та активізацію мирного процесу.

"Хороша зустріч із Президентом Трампом в Овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив Президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України", - зазначив Зеленський.

Центральною темою перемовин стала можливість локалізації виробництва засобів протиповітряної оборони в Україні.

Зокрема, лідери обговорили питання надання ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot, а також низку інших інноваційних ідей, які можуть суттєво підвищити захист українського неба.

Згодом президент України зустрінеться із сенаторами США напередодні голосування за законопроєкт щодо санкцій проти Росії.

Нагадаємо, Зеленський 28 липня прибув до США для зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом та його командою.

Президент прибув до Вашингтона для участі в церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом, який був одним із головних прихильників України в американському Конгресі та співавтором санкційної ініціативи. Остання зустріч політика з українським президентом відбулася 10 липня в Києві.

Раніше Зеленський повідомляв, що у його графіку заплановано зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, його командою, а також із тими, "хто може підтримати наш (український — ред.) захист".

За його словами, серед пріоритетних питань — антибалістика та стратегічна співпраця зі Сполученими Штатами, зазначив Зеленський, додавши, що "мир повинен стати ближче".