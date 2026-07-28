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Зеленський зустрівся з Трампом: про що домовилися лідери в Овальному кабінеті (ФОТО)

Зеленський провів перемовини з Трампом
Зеленський провів перемовини з Трампом

 28 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із американським лідером Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Як пише Delo.ua, про це глава держави повідомив у своєму офіційному зверненні за підсумками візиту.

Під час перемовин сторони обговорили ключові питання захисту цивільного населення, посилення системи протиповітряної оборони та активізацію мирного процесу.

"Хороша зустріч із Президентом Трампом в Овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив Президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України", - зазначив Зеленський.

Центральною темою перемовин стала можливість локалізації виробництва засобів протиповітряної оборони в Україні.

Зокрема, лідери обговорили питання надання ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot, а також низку інших інноваційних ідей, які можуть суттєво підвищити захист українського неба.

Згодом президент України зустрінеться із сенаторами США напередодні голосування за законопроєкт щодо санкцій проти Росії.

Фото 2 — Зеленський зустрівся з Трампом: про що домовилися лідери в Овальному кабінеті (ФОТО)
Фото 3 — Зеленський зустрівся з Трампом: про що домовилися лідери в Овальному кабінеті (ФОТО)
Фото 4 — Зеленський зустрівся з Трампом: про що домовилися лідери в Овальному кабінеті (ФОТО)
Фото 5 — Зеленський зустрівся з Трампом: про що домовилися лідери в Овальному кабінеті (ФОТО)
Фото 6 — Зеленський зустрівся з Трампом: про що домовилися лідери в Овальному кабінеті (ФОТО)

Нагадаємо, Зеленський 28 липня прибув до США для зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом та його командою.

Президент прибув до Вашингтона для участі в церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом, який був одним із головних прихильників України в американському Конгресі та співавтором санкційної ініціативи. Остання зустріч політика з українським президентом відбулася 10 липня в Києві.

Раніше Зеленський повідомляв, що у його графіку заплановано зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, його командою, а також із тими, "хто може підтримати наш (український — ред.) захист".

За його словами, серед пріоритетних питань — антибалістика та стратегічна співпраця зі Сполученими Штатами, зазначив Зеленський, додавши, що "мир повинен стати ближче".

Автор:
Тетяна Бесараб