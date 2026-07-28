100% мита: Сенат США погодив нові жорсткі санкції проти покупців російської нафти

У США двопартійна група сенаторів оголосила про досягнення угоди щодо довгоочікуваного законопроєкту, який надасть президенту Дональду Трампу розширені повноваження для запровадження обмежень проти основних покупців російських енергоносіїв та Ірану.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Ініціативу, яку раніше відстоював покійний сенатор Ліндсі Грем, уже підтримав Білий дім, а процедурне голосування в Сенаті заплановано на вівторок пізно ввечері.

Законопроєкт поширює обмеження на експорт російської нафти й газу та надає главі держави право вводити додаткові тарифи проти п'яти найбільших покупців сировини з РФ, а також проти п'яти країн, які сприяють обходу санкцій.

Зокрема, документ дозволяє впровадити загальне мито до 500% на імпорт російських товарів до США та додаткове 100% мито для найбільших покупців російських енергоресурсів. Внесені в останній момент зміни обмежують ці нові тарифні повноваження п'ятирічним терміном.

Торговельні ризики

Затвердження документа може ускладнити й без того крихкі торговельні відносини Вашингтона з Пекіном та Нью-Делі, які залишаються основними імпортерами російської нафти. Водночас частина демократів виступає проти ініціативи, оскільки побоюється використання цих норм як обґрунтування для запровадження широких протекціоністських мит.

Раніше Білий дім надавав тимчасові винятки для торгівлі нафтою через тиск на ринки, спричинений блокуванням Ормузької протоки. Проте термін дії цих послаблень вже вичерпався, що відновлює жорсткий порядок денний.

Продовження санкцій проти Ірану та терміни ухвалення

Документ також продовжує дію Закону про санкції проти Ірану 1996 року до 2031 року, що зберігає юридичні підстави для застосування вторинних економічних обмежень проти іноземних компаній за бізнес із Тегераном.

Розгляд законопроєкту відбувається на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона для перемовин із Дональдом Трампом та американськими законодавцями.

Документ має високі шанси на схвалення Сенатом поточного тижня, проте Палата представників розгляне його вже після серпневих канікул у вересні.

Законопроєкт про "пекельні"санкції проти РФ

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підтримає ухвалення двопартійного законопроєкту про вторинні санкції проти Росії, ініціатором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

Ще наприкінці минулого року до Сенату США внесли двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії.

Пакет санкцій відкриє Трампу шлях до введення високих мит на імпорт з країн, які купують російську нафту, уран та природний газ, з метою подальшого ослаблення Москви на тлі її війни з Україною.

Ліндсі Грем та сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь просували ухвалення законопроєкту, який передбачає можливість запровадження 500% тарифу на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту та інші енергоресурси. Але Трамп висловлювався проти його ухвалення.