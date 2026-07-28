ЄС вагається щодо санкцій проти ірландського заводу, який постачає сировину для ВПК Росії

Посадовці Європейського Союзу вагаються щодо запровадження обмежень проти глиноземного заводу Aughinish Alumina, який звинувачують у постачанні сировини для російського оборонно-промислового комплексу. У Брюсселі побоюються, що санкції можуть відрізати критично важливе постачання сировини для європейських виробників алюмінію, які обслуговують автомобільну, оборонну галузі та енергомережі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Financial Times.

Завод Aughinish Alumina входить до складу російського конгломерату "Русал", заснованого підсанкційним олігархом Олегом Дерипаскою. Підприємство забезпечує близько 37% металургійного глинозему, який споживає промисловість Європи.

За словами посадовців ЄС, введення обмежень проти заводу наразі малоймовірне, оскільки це поставить під загрозу життєздатність самого підприємства та створить дефіцит сировини в самому Євросоюзі.

За даними розслідування уряду Ірландії, за перші п'ять місяців 2026 року завод спрямував 52% своєї продукції до Росії, а 34% — до Франції, Швеції та Нідерландів. Водночас експорт підприємства до РФ у період із 2022 по 2025 рік зростав.

Попри це, влада Ірландії заявила, що не виявила достатніх доказів прямого постачання продукції заводу для потреб російського військово-промислового комплексу.

Очікується, що Брюссель не повернеться до обговорення можливих санкцій проти постачань глинозему до кінця серпня, оскільки для запровадження будь-яких обмежень ЄС необхідно спочатку знайти альтернативні джерела постачання сировини та отримати одностайну згоду всіх 27 країн-членів.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський закликав ЄС ввести санкції проти заводу російського олігарха в Ірландії. Під час візиту до Дубліна він наголосив на необхідності обмежень проти Aughinish Alumina, який належить компанії "Русал" підсанкційного олігарха Олега Дерипаски.

Водночас Ірландія закликає ЄС не вводити санкції проти російського заводу через брак сировини. Уряд країни закликав Брюссель урахувати потреби Євросоюзу в сировині для виробництва алюмінію під час розгляду будь-яких обмежень щодо підприємства.