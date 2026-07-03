Зеленський закликав ЄС ввести санкції проти заводу російського олігарха в Ірландії

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Дубліна закликав Європейський Союз запровадити санкції проти найбільшого в Європі глиноземного заводу Aughinish Alumina, який розташований в Ірландії та належить російській компанії "Русал" підсанкційного олігарха Олега Дерипаски.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Financial Times.

Виступаючи на церемонії відкриття шестимісячного головування Ірландії в ЄС, Зеленський наголосив, що в Європі досі працюють компанії, які контролюються Росією та її олігархами, забезпечуючи агресора критично важливою сировиною. За словами президента, кожна тонна такої сировини у підсумку використовується Росією у війні проти України.

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін у відповідь пообіцяв, що країна зробить усе можливе, аби метал із цього заводу не підтримував російську військову машину. Він повідомив, що наразі завершується розслідування щодо діяльності підприємства та його залученості до виробництва зброї в РФ, а результати перевірки Дублін обговорить із Європейською комісією. Зеленський висловив сподівання, що розслідування завершиться менш ніж за місяць.

Мільйонні поставки для оборонпрому РФ

Наразі ні компанія "Русал", ні сам завод Aughinish Alumina не перебувають під європейськими санкціями, хоча сам Дерипаска внесений до санкційних списків США, ЄС та Великої Британії.

Суперечки навколо підприємства загострилися через обсяги експорту до РФ:

Митні дані РФ за 2025 рік свідчать, що найбільшим отримувачем ірландського глинозему є Красноярський алюмінієвий завод "Русалу" в Сибіру.

Раніше державна статистика Ірландії вказувала, що в першому кварталі до Росії йшло 83% експорту заводу. В компанії заявили про помилку у звітності, проте навіть за їхніми оновленими даними частка поставок до РФ становить 51% (проти 45% у 2025 році).

Європейські дипломати неофіційно зазначають, що Дублін тривалий час захищав завод від санкцій, побоюючись повної зупинки підприємства, яке також постачає сировину до Швеції та Франції. Водночас у кулуарах ЄС таку позицію називають цинічною, оскільки вироблений алюміній безпосередньо використовується Росією для створення ракет і дронів, якими атакують українські міста. Через репутаційні ризики урядовці Ірландії раніше навіть розглядали варіант націоналізації заводу, проте наразі остаточного рішення немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завод російського олігарха в Ірландії легально постачає сировину для військових потреб РФ. Навколо Ірландії розгорівся скандал через підприємство Aughinish Alumina, яке продовжує відвантажувати глинозем для потреб російського військово-промислового комплексу.