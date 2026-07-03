Зеленский призвал ЕС ввести санкции против завода российского олигарха в Ирландии

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Дублин призвал Европейский Союз ввести санкции против крупнейшего в Европе глиноземного завода Aughinish Alumina, расположенного в Ирландии и принадлежащего российской компании "Русал" подсанкционного олигарха Олега Дерипаски.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Financial Times.

Выступая на церемонии открытия шестимесячного председательства Ирландии в ЕС, Зеленский подчеркнул, что в Европе до сих пор работают компании, контролируемые Россией и ее олигархами, снабжая агрессора критически важным сырьем. По словам президента, каждая тонна такого сырья в итоге используется Россией в войне против Украины.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин в ответ пообещал, что страна сделает все возможное, чтобы с этого завода металл не поддерживал российскую военную машину. Он сообщил, что в настоящее время завершается расследование деятельности предприятия и его вовлеченности в производство оружия в РФ, а результаты проверки Дублин обсудит с Европейской комиссией. Зеленский выразил надежду, что расследование завершится менее чем через месяц.

Миллионные поставки для оборонпрома РФ

Пока ни компания "Русал", ни сам завод Aughinish Alumina не находятся под европейскими санкциями, хотя сам Дерипаска внесен в санкционные списки США, ЕС и Великобритании.

Споры вокруг предприятия обострились из-за объемов экспорта в РФ:

Таможенные данные РФ за 2025 год свидетельствуют, что крупнейшим получателем ирландского глинозема является Красноярский алюминиевый завод "Русала" в Сибири.

Ранее государственная статистика Ирландии указывала, что в первом квартале в Россию шло 83% экспорта завода. В компании заявили об ошибке в отчетности, однако даже по их обновленным данным доля поставок в РФ составляет 51% (против 45% в 2025 году).

Европейские дипломаты неофициально отмечают, что Дублин долгое время защищал завод от санкций, опасаясь полной остановки предприятия, также поставляющего сырье в Швецию и Францию. В то же время в кулуарах ЕС такую позицию называют циничной, поскольку производимый алюминий напрямую используется Россией для создания ракет и дронов, которыми атакуют украинские города. Из-за репутационных рисков чиновники Ирландии раньше даже рассматривали вариант национализации завода, однако окончательного решения пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что завод российского олигарха в Ирландии легально поставляет сырье для военных нужд РФ. Вокруг Ирландии разгорелся скандал из-за предприятия Aughinish Alumina, которое продолжает отгружать глинозем для нужд российского военно-промышленного комплекса.