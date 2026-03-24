Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,83

+0,01

EUR

50,88

+0,21

Наличный курс:

USD

44,18

44,01

EUR

51,40

51,10

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Санкции не действуют: завод Дерипаски в Ирландии поставляет России глинозем для производства оружия

Aughinish Alumina
Продукция Ирландского металлургического завода Aughinish Alumina может попадать в российские оборонные предприятия. Фото: irishtimes.com

Ирландский металлургический завод Aughinish Alumina поставляет в Россию глинозем (оксид алюминия), который нужен для производства оружия в войне против Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Guardian.

По данным издания, поставки ведущего ирландского металлургического завода Aughinish Alumina в РФ резко возросли после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Так, в 2022 году Ирландия экспортировала в Россию глинозем на 243 миллиона долларов. В то же время в 2024 году эти показатели выросли на 55% — до 376 миллионов долларов.

Только в 2024 году из Ирландии в Красноярск было экспортировано около полутора миллионов тонн оксида алюминия стоимостью около 200 миллионов долларов.

Журналисты также выяснили, что сам завод, расположенный в устье реки Шеннон на западе Ирландии, с 2006 года принадлежит российской алюминиевой группе "Русал", четверть акций которой косвенно принадлежат российскому металлургическому магнату Олегу Дерипаске, против которого введены санкции.

Aughinish Alumina – крупнейший производитель основного сырья для производства алюминия в Европе.

При этом ранее в правительстве Ирландии утверждали, что завод никоим образом не связан с российским военно-промышленным комплексом.

Представители компании Aughinish Alumina никак не комментируют увеличение объемов поставок продукции в Россию.

Guardian отмечает, что поставки глинозема в РФ законны, ведь ЕС не наложил санкций на этот товар. Это все несмотря на то, что полученный из него алюминий имеет широкое военное применение.

Автор:
Светлана Манько