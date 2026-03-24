Санкции не действуют: завод Дерипаски в Ирландии поставляет России глинозем для производства оружия

Ирландский металлургический завод Aughinish Alumina поставляет в Россию глинозем (оксид алюминия), который нужен для производства оружия в войне против Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Guardian.

По данным издания, поставки ведущего ирландского металлургического завода Aughinish Alumina в РФ резко возросли после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Так, в 2022 году Ирландия экспортировала в Россию глинозем на 243 миллиона долларов. В то же время в 2024 году эти показатели выросли на 55% — до 376 миллионов долларов.

Только в 2024 году из Ирландии в Красноярск было экспортировано около полутора миллионов тонн оксида алюминия стоимостью около 200 миллионов долларов.

Журналисты также выяснили, что сам завод, расположенный в устье реки Шеннон на западе Ирландии, с 2006 года принадлежит российской алюминиевой группе "Русал", четверть акций которой косвенно принадлежат российскому металлургическому магнату Олегу Дерипаске, против которого введены санкции.

Aughinish Alumina – крупнейший производитель основного сырья для производства алюминия в Европе.

При этом ранее в правительстве Ирландии утверждали, что завод никоим образом не связан с российским военно-промышленным комплексом.

Представители компании Aughinish Alumina никак не комментируют увеличение объемов поставок продукции в Россию.

Guardian отмечает, что поставки глинозема в РФ законны, ведь ЕС не наложил санкций на этот товар. Это все несмотря на то, что полученный из него алюминий имеет широкое военное применение.

Напомним, из-за перебоев в поставках на фоне войны на Ближнем Востоке японские производители автозапчастей ведут переговоры с российским алюминиевым гигантом "Русал".