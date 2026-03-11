Японские компании могут возобновить закупку алюминия в России

Из-за перебоев в поставках на фоне войны на Ближнем Востоке японские производители автозапчастей ведут переговоры с российским алюминиевым гигантом "РусАл".



Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Переговоры по покупке первичного сплава продолжаются уже около недели, и некоторые соглашения могут быть заключены в ближайшее время, при этом японские и корейские компании также рассматривают варианты в Индии и других азиатских странах, пишет издание. Пока что переговорившие с "РусАл" идут на частном уровне.

Отмечается, что российский алюминий не ограничен санкциями, однако японские компании добровольно избегали закупок после 2022 года.

Это свидетельствует о том, что сбои в поставках алюминия из стран Персидского залива все больше давят на рынок сырья, учитывая, что регион обеспечивает около 10% мирового производства.

Как война в Иране влияет на мировую алюминиевую промышленность

Производители столкнутся со скачком цен, а трейдеры будут вынуждены массово приостановить контракты на поставку, если потоки через Ормузский пролив не возобновятся.

Алюминий – самый распространенный промышленный металл после стали. Однако в последние годы рынок периодически испытывал сбои в поставках, которые обнажили уязвимость сложной цепи – от бокситовых шахт и глиноземных предприятий до алюминиевых заводов, обеспечивающих производителей во всем мире, часто в узкоспециализированных формах, которые трудно быстро заменить.

Напомним, компания QatarEnergy официально объявила об остановке производства алюминия, а также ряде критически важных химических веществ.