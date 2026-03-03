Катар останавливает производство алюминия и химикатов из-за конфликта на Ближнем Востоке

Компания QatarEnergy официально объявила об остановке производства алюминия, а также о ряде критически важных химических веществ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Решение вызвано последствиями недавних атак, которые также привели к закрытию ключевого завода по производству сжиженного природного газа в стране.

Согласно заявлению, опубликованному во вторник, QatarEnergy также прекратит производство продуктов переработки, включая мочевину, полимеры и метанол.

Реакция рынков и бирж

После этого на Лондонской бирже металлов цены на алюминий значительно выросли, прибавив 3,8% от стоимости сразу после обнародования заявления.

Поскольку QatarEnergy через совместное предприятие Qatalum контролирует значительную часть регионального производства металла, мировые трейдеры опасаются возникновения дефицита.

Проблемы с логистикой

Норвежская компания Norsk Hydro ASA, которая является партнером Катара по совместному предприятию, разрабатывает планы на случай чрезвычайных ситуаций.

Основной проблемой остается фактическая остановка судоходства через Ормузский пролив.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке поток сырья и готовых металлов оказался под угрозой срыва, что заставляет производителей искать альтернативные пути снабжения.

Напомним, 2 марта Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире экспортном предприятии. Этот комплекс обеспечивает около 20% мировых потребностей в природном газе.

Остановка энергетического гиганта в понедельник повлекла остановку сопутствующих химических и металлургических мощностей, которые критически зависят от стабильного газоснабжения и безопасности морских путей.

Также 2 марта иранский командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КИР) Ибрагим Джаббари заявил, что Ормузский пролив "закрыт", а Иран будет открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти по этому маршруту.