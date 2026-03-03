Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,23

+0,13

EUR

50,60

--0,26

Наличный курс:

USD

43,32

43,20

EUR

51,11

50,90

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Катар останавливает производство алюминия и химикатов из-за конфликта на Ближнем Востоке

алюминий
Цены на алюминий подскочили на 3,8% из-за событий в Катаре / Depositphotos

Компания QatarEnergy официально объявила об остановке производства алюминия, а также о ряде критически важных химических веществ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Решение вызвано последствиями недавних атак, которые также привели к закрытию ключевого завода по производству сжиженного природного газа в стране.

Согласно заявлению, опубликованному во вторник, QatarEnergy также прекратит производство продуктов переработки, включая мочевину, полимеры и метанол.

Реакция рынков и бирж

После этого на Лондонской бирже металлов цены на алюминий значительно выросли, прибавив 3,8% от стоимости сразу после обнародования заявления.

Поскольку QatarEnergy через совместное предприятие Qatalum контролирует значительную часть регионального производства металла, мировые трейдеры опасаются возникновения дефицита.

Проблемы с логистикой

Норвежская компания Norsk Hydro ASA, которая является партнером Катара по совместному предприятию, разрабатывает планы на случай чрезвычайных ситуаций.

Основной проблемой остается фактическая остановка судоходства через Ормузский пролив.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке поток сырья и готовых металлов оказался под угрозой срыва, что заставляет производителей искать альтернативные пути снабжения.

Напомним, 2 марта Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире экспортном предприятии. Этот комплекс обеспечивает около 20% мировых потребностей в природном газе.

Остановка энергетического гиганта в понедельник повлекла остановку сопутствующих химических и металлургических мощностей, которые критически зависят от стабильного газоснабжения и безопасности морских путей.

Также 2 марта иранский командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КИР) Ибрагим Джаббари заявил, что Ормузский пролив "закрыт", а Иран будет открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти по этому маршруту.

Автор:
Татьяна Бессараб